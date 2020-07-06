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В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 34, до 3992, сообщила администрация региона. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:46
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

10:46 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 34, до 3992, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области – 34 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3992 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выздоровели 2568 человек, умерли 18 пациентов, в том числе три медработника.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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