ЦИК попросит расширить нормативную базу для онлайн-голосования

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ЦИК планирует масштабировать электронное дистанционное голосование и ходатайствовать перед законодателями о появлении соответствующей нормативной базы, заявил член ЦИК Антон Лопатин.

"В целом проект успешный, точно совершенно ЦИК планирует масштабировать, но при этом нужна законодательная база, законодательная основа для принятия каких-либо решений", - сказал Лопатин на круглом столе на тему "Электронное голосование — шаг в будущее".

Он напомнил, что на сегодняшний день существует законодательство о продлении эксперимента по электронному дистанционному голосованию в Москве на 2020-2021 годы.

"ЦИК по итогам и общероссийского голосования, и единого дня голосования в прошлом году будет ходатайствовать перед законодателями для того, чтобы такая норма в законодательстве появилась и на федеральном уровне, и на региональном", - добавил Лопатин.

В свою очередь секретарь ЦИК Майя Гришина подчеркнула, что для внедрения электронного дистанционного голосования в масштабе всей страны нужен общий, федеральный подход.

Она отметила, что существует огромный запрос на то, чтобы возможность электронного голосования распространилась и на жителей других регионов.

"На мой взгляд, это ставит задачу выработки единого подхода, единой системы, только ЦИК вместе со всеми, кто с ней сотрудничает, может такие единые подходы выработать и единые стандарты, единые технологии. На мой взгляд, без вот этого федерального компонента внедрить для всех граждан РФ, либо точечно в каких-то регионах, постепенно, для каких-то категорий, всё равно надо на федеральном уровне решать проблему, а не на уровне регионов", - сказала Гришина.