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ЦИК попросит расширить нормативную базу для онлайн-голосования
ЦИК планирует масштабировать электронное дистанционное голосование и ходатайствовать перед законодателями о появлении соответствующей нормативной базы, заявил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:00
майя гришина
россия
цик рф
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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майя гришина, россия, цик рф, политика

ЦИК попросит расширить нормативную базу для онлайн-голосования

10:46 06.07.2020 (обновлено: 11:00 06.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК России
Заседание ЦИК России
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
Перейти в фотобанк
Заседание ЦИК России. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ЦИК планирует масштабировать электронное дистанционное голосование и ходатайствовать перед законодателями о появлении соответствующей нормативной базы, заявил член ЦИК Антон Лопатин.
"В целом проект успешный, точно совершенно ЦИК планирует масштабировать, но при этом нужна законодательная база, законодательная основа для принятия каких-либо решений", - сказал Лопатин на круглом столе на тему "Электронное голосование — шаг в будущее".
Он напомнил, что на сегодняшний день существует законодательство о продлении эксперимента по электронному дистанционному голосованию в Москве на 2020-2021 годы.
"ЦИК по итогам и общероссийского голосования, и единого дня голосования в прошлом году будет ходатайствовать перед законодателями для того, чтобы такая норма в законодательстве появилась и на федеральном уровне, и на региональном", - добавил Лопатин.
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В свою очередь  секретарь ЦИК Майя Гришина подчеркнула, что для внедрения электронного дистанционного голосования в масштабе всей страны нужен общий, федеральный подход.
Она отметила, что существует огромный запрос на то, чтобы возможность электронного голосования распространилась и на жителей других регионов.
"На мой взгляд, это ставит задачу выработки единого подхода, единой системы, только ЦИК вместе со всеми, кто с ней сотрудничает, может такие единые подходы выработать и единые стандарты, единые технологии. На мой взгляд, без вот этого федерального компонента внедрить для всех граждан РФ, либо точечно в каких-то регионах, постепенно, для каких-то категорий, всё равно надо на федеральном уровне решать проблему, а не на уровне регионов", - сказала Гришина.
В ходе общероссийского голосования электронное дистанционное голосование состоялось в Москве и Нижегородской области. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила высокий интерес граждан к такого рода голосованию.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Опубликованы результаты онлайн-голосования по поправкам
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Майя ГришинаРоссияЦИК РФПолитика
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