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Правительство изменит законы для предотвращения экологических ЧП
Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа принять законодательные изменения для предотвращения ЧП, подобных разливу дизельного топлива в Норильске,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
красноярский край
норильск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, красноярский край, норильск, общество

Правительство изменит законы для предотвращения экологических ЧП

10:43 06.07.2020
263
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Возле здания Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа принять законодательные изменения для предотвращения ЧП, подобных разливу дизельного топлива в Норильске, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ: обеспечить принятие Государственной Думой Федерального Собрания РФ федерального закона "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект федерального закона № 376642–7), в том числе в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу дизельного топлива в г. Норильске Красноярского края", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Вчера, 10:38
Росприроднадзор доложит Путину о ликвидации последствий ЧП в Норильске
Срок исполнения поручения - до 1 августа.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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210002
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКрасноярский крайНорильскОбщество
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