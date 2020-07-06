Правительство изменит законы для предотвращения экологических ЧП

"Правительству РФ: обеспечить принятие Государственной Думой Федерального Собрания РФ федерального закона "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект федерального закона № 376642–7), в том числе в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу дизельного топлива в г. Норильске Красноярского края", - говорится в сообщении.