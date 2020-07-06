Правительство изменит законы для предотвращения экологических ЧП

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа принять законодательные изменения для предотвращения ЧП, подобных разливу дизельного топлива в Норильске, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ: обеспечить принятие Государственной Думой Федерального Собрания РФ федерального закона "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект федерального закона № 376642–7), в том числе в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу дизельного топлива в г. Норильске Красноярского края", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - до 1 августа.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.