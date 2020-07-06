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Путин поручил принять закон о правовых режимах в инновациях
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить принятие закона об экспериментальных... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:47
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
политика
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РИА Новости
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михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика

Путин поручил принять закон о правовых режимах в инновациях

10:39 06.07.2020 (обновлено: 10:47 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить принятие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания РФ обеспечить совместно с правительством РФ принятие федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ", - говорится в документе.
Срок исполнения - 26 июля. Ответственными указаны глава Госдумы Вячеслав Володин и глава кабмина Михаил Мишустин.
Здание правительства РФ
14 марта, 09:17
Правительство одобрило поправки о правовых режимах в сфере инноваций
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Михаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинПолитика
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