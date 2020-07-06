https://ria.ru/20200706/1573936937.html
Путин поручил принять закон о правовых режимах в инновациях
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить принятие закона об экспериментальных... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:39
2020-07-06T10:47
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика