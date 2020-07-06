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Росприроднадзор доложит Путину о ликвидации последствий ЧП в Норильске
Президент России Владимир Путин поручил Росприроднадзору до 1 августа доложить о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске, сообщается... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:09
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
владимир путин
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владимир путин, норильск, происшествия

Росприроднадзор доложит Путину о ликвидации последствий ЧП в Норильске

10:38 06.07.2020 (обновлено: 11:09 06.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росприроднадзору до 1 августа доложить о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске, сообщается на сайте Кремля.
"Росприроднадзору: обеспечить особый контроль за проведением (с использованием наилучших доступных технологий) мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива в городе Норильске Красноярского края", - говорится в сообщении.
Доклад Росприроднадзор предоставит до 1 августа, далее – ежеквартально.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Владимир ПутинНорильскПроисшествия
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