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Краснодарский край
https://ria.ru/20200706/1573936807.html
На нацпроект "Образование" на Кубани выделят 3,5 миллиарда рублей
Финансирование в рамках нацпроекта "Образование" в Краснодарском крае в текущем году составит 3,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:27
краснодарский край
армавир
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общество
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353
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армавир, краснодарский край, кореновск, общество

На нацпроект "Образование" на Кубани выделят 3,5 миллиарда рублей

10:38 06.07.2020 (обновлено: 11:27 06.07.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчебный класс средней школы
Учебный класс средней школы
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Учебный класс средней школы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Финансирование в рамках нацпроекта "Образование" в Краснодарском крае в текущем году составит 3,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба администрации региона.
"В рамках проекта "Образование" реализуются восемь региональных проектов. В 2020 году на их реализацию предусмотрено за счет всех источников финансирования 3 миллиарда 536 миллионов рублей", - отметили в ведомстве. Уточняется, что из федерального бюджета будет направлен 1 миллиард 943,5 миллиона рублей, из краевого – 1 миллиард 499 миллионов рублей, еще 93,7 миллиона рублей будет направлено из муниципальных бюджетов.
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Один из региональных проектов - "Современная школа", в текущем году его финансирование составит 2 миллиарда 902,5 миллиона рублей.
"В рамках данного проекта будет обеспечено проектирование школы на 550 мест в городе Кореновск. Стоимость инвестиционного проекта составляет 560,66 миллиона рублей, из них в 2020 году предусмотрено 336,4 миллиона рублей", - отметили в ведомстве. Уточняется, что в настоящий момент готовность объекта составляет 32%.
Кроме того, запланировано строительство школы на 1100 мест в городе Армавир. По данным краевых властей, стоимость всего инвестпроекта составляет 954,4 миллиона рублей, из них в 2020 году предусмотрено 630,6 миллиона рублей. На сегодняшний день готовность объекта составляет 36%.
Помимо этого, в настоящий момент ведется строительство общеобразовательного комплекса в Сочи, в рамках которого будет возведена общеобразовательная школа на 1100 мест, плавательный бассейн и детсад на 360 мест. Общая стоимость инвестпроекта составит 1,6 миллиарда рублей, из них в 2020 году направят 937 миллиона рублей. Техготовность объекта сегодня составляет 73%. Открытие комплекса запланировано на 1 сентября 2020 года.
Как добавили в администрации, в 2020 году также будет обновлена материально-техническая база предметных кабинетов в 101 школе во всех муниципальных образованиях края, на это выделено 450 миллионов рублей краевого бюджета.
"Также под пристальным вниманием остается поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. На данные цели в 2020 году предусмотрено более 23 миллиона рублей. Мероприятие реализуется тремя государственными учреждениями в Сочи, Краснодаре и в поселке Парковый", - отмечают власти.
Кроме того, в рамках нацпроекта реализуется региональный проект "Успех каждого ребенка". Его финансирование в 2020 году составит 147,4 миллиона рублей.В рамках него запланирован капитальный ремонт 11 сельских спортивных залов в 7 муниципальных образованиях.
Помимо этого к 1 сентября регион намерен открыть в Новороссийске один стационарный, а в Краснодаре два мобильных технокомплексов "Кванториум". На эти цели предусмотрено 107,2 миллиона рублей.
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Краснодарский крайАрмавирКраснодарский крайКореновскОбщество
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