На нацпроект "Образование" на Кубани выделят 3,5 миллиарда рублей

КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Финансирование в рамках нацпроекта "Образование" в Финансирование в рамках нацпроекта "Образование" в Краснодарском крае в текущем году составит 3,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В рамках проекта "Образование" реализуются восемь региональных проектов. В 2020 году на их реализацию предусмотрено за счет всех источников финансирования 3 миллиарда 536 миллионов рублей", - отметили в ведомстве. Уточняется, что из федерального бюджета будет направлен 1 миллиард 943,5 миллиона рублей, из краевого – 1 миллиард 499 миллионов рублей, еще 93,7 миллиона рублей будет направлено из муниципальных бюджетов.

Один из региональных проектов - "Современная школа", в текущем году его финансирование составит 2 миллиарда 902,5 миллиона рублей.

"В рамках данного проекта будет обеспечено проектирование школы на 550 мест в городе Кореновск . Стоимость инвестиционного проекта составляет 560,66 миллиона рублей, из них в 2020 году предусмотрено 336,4 миллиона рублей", - отметили в ведомстве. Уточняется, что в настоящий момент готовность объекта составляет 32%.

Кроме того, запланировано строительство школы на 1100 мест в городе Армавир . По данным краевых властей, стоимость всего инвестпроекта составляет 954,4 миллиона рублей, из них в 2020 году предусмотрено 630,6 миллиона рублей. На сегодняшний день готовность объекта составляет 36%.

Помимо этого, в настоящий момент ведется строительство общеобразовательного комплекса в Сочи , в рамках которого будет возведена общеобразовательная школа на 1100 мест, плавательный бассейн и детсад на 360 мест. Общая стоимость инвестпроекта составит 1,6 миллиарда рублей, из них в 2020 году направят 937 миллиона рублей. Техготовность объекта сегодня составляет 73%. Открытие комплекса запланировано на 1 сентября 2020 года.

Как добавили в администрации, в 2020 году также будет обновлена материально-техническая база предметных кабинетов в 101 школе во всех муниципальных образованиях края, на это выделено 450 миллионов рублей краевого бюджета.

"Также под пристальным вниманием остается поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. На данные цели в 2020 году предусмотрено более 23 миллиона рублей. Мероприятие реализуется тремя государственными учреждениями в Сочи, Краснодаре и в поселке Парковый", - отмечают власти.

Кроме того, в рамках нацпроекта реализуется региональный проект "Успех каждого ребенка". Его финансирование в 2020 году составит 147,4 миллиона рублей.В рамках него запланирован капитальный ремонт 11 сельских спортивных залов в 7 муниципальных образованиях.