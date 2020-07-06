Эксперты нашли самые дешевые пакетные туры по России на середину июля

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самый дешевый недельный пакетный тур по России с вылетом 14-18 июля сейчас стоит 23 тысячи рублей, пока стартовые цены на путевки на Юг России остаются либо на уровне прошлого года, либо ниже, Самый дешевый недельный пакетный тур по России с вылетом 14-18 июля сейчас стоит 23 тысячи рублей, пока стартовые цены на путевки на Юг России остаются либо на уровне прошлого года, либо ниже, сообщает АТОР.

Сравнительный анализ минимальных цен на турпакеты с вылетом из Москвы 14-18 июля показывает, что сегодня стартовая цена семидневного тура в Сочи на двух человек с авиаперелетом из Москвы (28 900 рублей) почти на 30 процентов ниже, чем два года назад (40 723 рубля). Это объяснимо, в том числе, существенно усилившейся конкуренцией перевозчиков на направлении и снижением цен на авиабилеты.

Минимальная стоимость аналогичных по условиям туров в Крым – на 10 процентов ниже, чем в 2018 году, а стартовые цены на отдых в Анапе практически не изменились.

В сравнении с тем же периодом 2019 года минимальные цены на недельные туры в Крым, Анапу и Сочи остались на прежнем уровне.

При этом, по мере развития сезона в этом году стоимость путевок на курорты Юга России постепенно растет, но это естественное сезонное повышение.

Самый дешевый турпакет по России с вылетом из Москвы 1-4 июля (семь ночей, двое взрослых, размещение в отеле категории "три звезды") на Черное море можно было купить по цене от 13,9 тысячи рублей. Такое же путешествие на начало июля стоило уже от 19 тысяч рублей, а на середину месяца – от 26 тысяч.

Наиболее низкую стартовую цену из всех приморских направлений на заезды 14-18 июля сейчас дает Калининград (23 021 ррублей на двоих с перелетом за семь ночей). Далее по стоимости идут Анапа, Крым, Сочи. Наиболее дорогим из направлений Юга России по уровню цен на туры с заездом 14-18 июля оказался Геленджик.

Байкал радует низкими ценами – причем не только на чартерах, но и на регулярной перевозке. Туры сюда оказываются действительно доступными по цене (от 50 тысяч рублей за недельный тур на двоих). У россиян есть в этом году редкий шанс посетить по таким ценам восточную жемчужину страны. Аналогичная поездка на Алтай обойдется минимум в 32,4 тысячи рублей. При этом туры в эти регионы по сравнению с началом июля практически не подорожали.