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Туризм
https://ria.ru/20200706/1573936770.html
Эксперты нашли самые дешевые пакетные туры по России на середину июля
Самый дешевый недельный пакетный тур по России с вылетом 14-18 июля сейчас стоит 23 тысячи рублей, пока стартовые цены на путевки на Юг России остаются либо на... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, анапа, калининград

Эксперты нашли самые дешевые пакетные туры по России на середину июля

10:41 06.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников  / Перейти в фотобанкОтдых на Черноморском побережье Краснодарского края в городе Геленджик.
Отдых на Черноморском побережье Краснодарского края в городе Геленджик.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самый дешевый недельный пакетный тур по России с вылетом 14-18 июля сейчас стоит 23 тысячи рублей, пока стартовые цены на путевки на Юг России остаются либо на уровне прошлого года, либо ниже, сообщает АТОР.
Сравнительный анализ минимальных цен на турпакеты с вылетом из Москвы 14-18 июля показывает, что сегодня стартовая цена семидневного тура в Сочи на двух человек с авиаперелетом из Москвы (28 900 рублей) почти на 30 процентов ниже, чем два года назад (40 723 рубля). Это объяснимо, в том числе, существенно усилившейся конкуренцией перевозчиков на направлении и снижением цен на авиабилеты.
Минимальная стоимость аналогичных по условиям туров в Крым – на 10 процентов ниже, чем в 2018 году, а стартовые цены на отдых в Анапе практически не изменились.
В сравнении с тем же периодом 2019 года минимальные цены на недельные туры в Крым, Анапу и Сочи остались на прежнем уровне.
При этом, по мере развития сезона в этом году стоимость путевок на курорты Юга России постепенно растет, но это естественное сезонное повышение.
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Самый дешевый турпакет по России с вылетом из Москвы 1-4 июля (семь ночей, двое взрослых, размещение в отеле категории "три звезды") на Черное море можно было купить по цене от 13,9 тысячи рублей. Такое же путешествие на начало июля стоило уже от 19 тысяч рублей, а на середину месяца – от 26 тысяч.
Наиболее низкую стартовую цену из всех приморских направлений на заезды 14-18 июля сейчас дает Калининград (23 021 ррублей на двоих с перелетом за семь ночей). Далее по стоимости идут Анапа, Крым, Сочи. Наиболее дорогим из направлений Юга России по уровню цен на туры с заездом 14-18 июля оказался Геленджик.
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Вместо Европы? Калининград готовится к приему российских туристов
Байкал радует низкими ценами – причем не только на чартерах, но и на регулярной перевозке. Туры сюда оказываются действительно доступными по цене (от 50 тысяч рублей за недельный тур на двоих). У россиян есть в этом году редкий шанс посетить по таким ценам восточную жемчужину страны. Аналогичная поездка на Алтай обойдется минимум в 32,4 тысячи рублей. При этом туры в эти регионы по сравнению с началом июля практически не подорожали.
Что касается средней стоимости фактически купленных турпакетов на Юг России, то по ним видно, что россияне часто делают свой выбор в пользу более комфортных вариантов размещения и питания. В среднем россияне потратили на путевку по России около 70 тысяч рублей на двоих.
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Вчера, 08:00Туризм
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