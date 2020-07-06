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В Крыму за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом
Новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму за последние сутки не выявлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:36
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика крым, общество

В Крыму за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

10:36 06.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра
Медики карантинного центра
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики карантинного центра. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму за последние сутки не выявлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Сутками ранее в республике коронавирус был диагностирован у 38 человек.
"За 5 июля на территории Республики Крым не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что всего за сутки обследованы 1223 человека.
Как сообщил глава республики, всего на текущий период в Крыму зарегистрирован 761 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 569 человек.
По данным минздрава региона, в целом с начала эпидемии скончался 31 пациент с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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