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Онлайн-собрание Научного совета РАН о подходах к лечению COVID-19
7 июля в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Новые знания о лечении COVID-19".
2020-07-06T17:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1573936629.jpg?1594047280
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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анонсы

Онлайн-собрание Научного совета РАН о подходах к лечению COVID-19

10:35 06.07.2020 (обновлено: 17:54 06.07.2020)
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7 июля в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Новые знания о лечении COVID-19".
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В мероприятии примут участие:
- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;
- вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН;
- вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин ЧУМАКОВ;
- член-корреспондент РАН, директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар ИШМУХАМЕТОВ;
- генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий МОРОЗОВ;
- член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" Александр ЛУКАШЕВ;
- академик РАН, микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр ГИНЦБУРГ.

В ходе мероприятия будет рассказано о положении дел в США и в остальных странах мира, связанных с проблемами COVID-19. Почему не все люди заболевают? Какими должны быть вакцины? Каковы новые подходы к изучению вируса и какие знания о нем получили ученые мира за прошедшее время?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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