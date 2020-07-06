Онлайн-собрание Научного совета РАН о подходах к лечению COVID-19

- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;- вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН;- вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин ЧУМАКОВ;- член-корреспондент РАН, директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар ИШМУХАМЕТОВ;- генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий МОРОЗОВ;- член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" Александр ЛУКАШЕВ;- академик РАН, микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр ГИНЦБУРГ.В ходе мероприятия будет рассказано о положении дел в США и в остальных странах мира, связанных с проблемами COVID-19. Почему не все люди заболевают? Какими должны быть вакцины? Каковы новые подходы к изучению вируса и какие знания о нем получили ученые мира за прошедшее время?