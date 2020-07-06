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https://ria.ru/20200706/1573936528.html
Наименьшие темпы прироста заболеваемости COVID-19 отмечены в Москве
Наименьшие темпы прироста COVID-19 отмечены в Москве — 0,3%, Подмосковье, Ингушетии, Северной Осетии - по 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:35
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, москва, московская область (подмосковье), экономика

Наименьшие темпы прироста заболеваемости COVID-19 отмечены в Москве

10:35 06.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Наименьшие темпы прироста COVID-19 отмечены в Москве — 0,3%, Подмосковье, Ингушетии, Северной Осетии - по 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,3%, 2. Московская область, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия - 0,5%, 3. Республика Дагестан - 0,6%", - говорится в сообщении.
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Суточный темп прироста 0,7% зафиксирован в Брянской, Рязанской и Калининградской областях, а также Чукотском АО и Еврейской АО. Прирост в 08% отмечен в Магаданской, Калужской, Курской, Ярославской областях, Якутии, а также республиках Башкортостан, Чечня и Татарстан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияМоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
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