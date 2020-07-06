https://ria.ru/20200706/1573936465.html
В России за сутки выписали 3579 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 3579 человек после COVID-19, за все время - 454 329, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:34
2020-07-06T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество