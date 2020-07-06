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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки выписали 3579 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 3579 человек после COVID-19, за все время - 454 329, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:34
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выписали 3579 человек после лечения от COVID-19

10:34 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 3579 человек после COVID-19, за все время - 454 329, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3579 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 454 329", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 632 человека выписаны в Москве, 406 - в Подмосковье, 180 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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