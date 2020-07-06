В России за сутки выписали 3579 человек после лечения от COVID-19

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 3579 человек после COVID-19, за все время - 454 329, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3579 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 454 329", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки 632 человека выписаны в Москве, 406 - в Подмосковье, 180 - в Санкт-Петербурге.