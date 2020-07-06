Свистать всех наверх: в Краснодаре восстанавливают историческую субмарину

Многоцелевую дизельную подводную лодку М-261 спустили на воду в 1955 году, а через год она вошла в состав Черноморского флота.
Многоцелевую дизельную подводную лодку М-261 спустили на воду в 1955 году, а через год она вошла в состав Черноморского флота.
В 1965 году субмарину вывели из боевого состава, поставили на прикол в Балаклаве и вскоре законсервировали.
В 1965 году субмарину вывели из боевого состава, поставили на прикол в Балаклаве и вскоре законсервировали.
В 1980-м ее решили утилизировать, однако через некоторое время передумали.
В 1980-м ее решили утилизировать, однако через некоторое время передумали.
Подлодку передали краснодарскому музею "Оружие Победы". На субмарину водили экскурсии.
Подлодку передали краснодарскому музею "Оружие Победы". На субмарину водили экскурсии.
Однажды здесь произошел пожар.
Лодку запаяли, и она долго стояла заброшенной.
Спасти исторический экспонат взялись местные жители.
Спасти исторический экспонат взялись местные жители.
Добровольцы залатали дыры на корпусе.
Лодку очистили от ржавчины и покрасили.
Дизельная подводная лодка М-261 в парке 30-летия Победы в Краснодаре.
Дизельная подводная лодка М-261 в парке 30-летия Победы в Краснодаре.