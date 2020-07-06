Свистать всех наверх: в Краснодаре восстанавливают историческую субмарину

В музее оружия под открытом небом в краснодарском парке 30-летия Победы есть уникальный экспонат — советская подводная лодка М-261. Субмарина нуждается в ремонте, и местные жители ремонтируют ее собственными силами. Как идут работы, смотрите в фотоленте Ria.ru.