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Свистать всех наверх: в Краснодаре восстанавливают историческую субмарину
В музее оружия под открытом небом в краснодарском парке 30-летия Победы есть уникальный экспонат — советская подводная лодка М-261. Субмарина нуждается в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:57
краснодар
подводная лодка
фото
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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353
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краснодар, подводная лодка, фото, фото

Свистать всех наверх: в Краснодаре восстанавливают историческую субмарину

15:57 06.07.2020
86
В музее оружия под открытом небом в краснодарском парке 30-летия Победы есть уникальный экспонат — советская подводная лодка М-261. Субмарина нуждается в ремонте, и местные жители ремонтируют ее собственными силами. Как идут работы, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Многоцелевую дизельную подводную лодку М-261 спустили на воду в 1955 году, а через год она вошла в состав Черноморского флота.

Местные жители чистят корпус малой многоцелевой дизельной подводной лодки М-261, установленной в парке 30-летия Победы в Краснодаре
1 из 10

Многоцелевую дизельную подводную лодку М-261 спустили на воду в 1955 году, а через год она вошла в состав Черноморского флота.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В 1965 году субмарину вывели из боевого состава, поставили на прикол в Балаклаве и вскоре законсервировали.

Мужчина красит корпус малой многоцелевой дизельной подводной лодки М-261, установленной в парке 30-летия Победы в Краснодаре
2 из 10

В 1965 году субмарину вывели из боевого состава, поставили на прикол в Балаклаве и вскоре законсервировали.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В 1980-м ее решили утилизировать, однако через некоторое время передумали.

Мужчина чистит корпус малой многоцелевой дизельной подводной лодки М-261, установленной в парке 30-летия Победы в Краснодаре
3 из 10

В 1980-м ее решили утилизировать, однако через некоторое время передумали.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Подлодку передали краснодарскому музею "Оружие Победы". На субмарину водили экскурсии.

Мужчина красит корпус малой многоцелевой дизельной подводной лодки М-261, установленной в парке 30-летия Победы в Краснодаре
4 из 10

Подлодку передали краснодарскому музею "Оружие Победы". На субмарину водили экскурсии.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Однажды здесь произошел пожар.

Заплатки на корпусе малой многоцелевой дизельной подводной лодки М-261, установленной в парке 30-летия Победы в Краснодаре
5 из 10

Однажды здесь произошел пожар.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Лодку запаяли, и она долго стояла заброшенной.

Местные жители красят корпус малой многоцелевой дизельной подводной лодки М-261, установленной в парке 30-летия Победы в Краснодаре
6 из 10

Лодку запаяли, и она долго стояла заброшенной.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Спасти исторический экспонат взялись местные жители.

Мужчина чистит корпус малой многоцелевой дизельной подводной лодки М-261, установленной в парке 30-летия Победы в Краснодаре
7 из 10

Спасти исторический экспонат взялись местные жители.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Добровольцы залатали дыры на корпусе.

Малая многоцелевая дизельная подводная лодка М-261 в парке 30-летия Победы в Краснодаре
8 из 10

Добровольцы залатали дыры на корпусе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Лодку очистили от ржавчины и покрасили.

Мужчина красит корпус малой многоцелевой дизельной подводной лодки М-261, установленной в парке 30-летия Победы в Краснодаре
9 из 10

Лодку очистили от ржавчины и покрасили.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Дизельная подводная лодка М-261 в парке 30-летия Победы в Краснодаре.

Малая многоцелевая дизельная подводная лодка М-261 в парке 30-летия Победы в Краснодаре
10 из 10

Дизельная подводная лодка М-261 в парке 30-летия Победы в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
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КраснодарПодводная лодкаФото
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