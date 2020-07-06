В Москве выявили 685 случаев заражения коронавирусом за сутки

"Распределение по субъектам: 1. Москва - 685, 2. Московская область - 292, 3. Ханты-Мансийский АО - 289", — говорится в сообщении.

Также 280 новых случаев отмечены в Санкт-Петербурге, 270 — в Свердловской области, 239 — в Иркутской области.

Наименьшее число случаев за сутки зарегистрировано в Севастополе — четыре, в Еврейской автономной области — три, в Чукотском автономном округе — один.