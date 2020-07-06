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В Москве выявили 685 случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве — 685, в Подмосковье выявлено 292 случая, в ХМАО — 289, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:33
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Москве выявили 685 случаев заражения коронавирусом за сутки

10:33 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве — 685, в Подмосковье выявлено 292 случая, в ХМАО — 289, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 685, 2. Московская область - 292, 3. Ханты-Мансийский АО - 289", — говорится в сообщении.
Также 280 новых случаев отмечены в Санкт-Петербурге, 270 — в Свердловской области, 239 — в Иркутской области.
Наименьшее число случаев за сутки зарегистрировано в Севастополе — четыре, в Еврейской автономной области — три, в Чукотском автономном округе — один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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