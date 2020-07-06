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В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки
Полиция в Австралии начала расследование трех случаев обнаружения посторонних предметов в продуктах в супермаркете, сообщает полиция штата Южная Австралия. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:32
скотт моррисон
южная австралия
австралия
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скотт моррисон, южная австралия, австралия, аделаида, в мире

В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки

10:32 06.07.2020
2303
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонтейнер с клубникой
Контейнер с клубникой
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Контейнер с клубникой. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полиция в Австралии начала расследование трех случаев обнаружения посторонних предметов в продуктах в супермаркете, сообщает полиция штата Южная Австралия.
Как сообщается в пресс-релизе, с 27 июня по 1 июля произошло три подобных инцидента в магазине сети Woolworths в торговом центре в пригороде Аделаиды.
Игла в упаковке с клубникой с прилавка одного из магазинов Квинсленда, Австралия
15 сентября 2018, 17:43
В австралийских магазинах обнаружили клубнику с иголками внутри
"Металлические иголки были обнаружены в упаковке с клубникой и в авокадо, канцелярские кнопки были обнаружены в буханке хлеба", - сообщает полиция.
Полиция исходит из того, что объекты были помещены в еду преднамеренно. Компания Woolworths сотрудничает с полицией и начала собственное расследование.
Ранее иглы не раз находили в клубнике в Австралии. В сентябре 2018 года австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане, яблоке и грушах. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты. Согласно данным телеканала Sky News Australia, закон получил одобрение сената.
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Скотт МоррисонЮжная АвстралияАвстралияАделаидаВ мире
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