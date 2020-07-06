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Путин поручил проверить факты нарушения законов об обращении с животными
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и МВД проверить все факты нарушения законов об обращении с животными, о которых говорилось на встрече с... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:50
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
владимир колокольцев
владимир путин
общество
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353
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, владимир колокольцев, владимир путин, общество

Путин поручил проверить факты нарушения законов об обращении с животными

10:29 06.07.2020 (обновлено: 10:50 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и МВД проверить все факты нарушения законов об обращении с животными, о которых говорилось на встрече с волонтерами.
"Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с МВД России провести проверку всех фактов нарушения законодательства в области обращения с животными, о которых говорилось во время встречи президента РФ с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 сентября, ответственные за исполнение - генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава МВД России Владимир Колокольцев.
5 июня 2020. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты, в режиме телеконференции
5 июня, 17:43
Путин пообщался с участниками "Большой перемены" и волонтерами Минприроды
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РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФВладимир КолокольцевВладимир ПутинОбщество
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