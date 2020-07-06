https://ria.ru/20200706/1573935782.html
Глава минздрава Пакистана заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза сообщил в понедельник, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:28
2020-07-06T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пакистан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, пакистан, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл – РИА Новости.
Министр здравоохранения Пакистана
Зафар Мирза сообщил в понедельник, что заразился коронавирусом.
"У меня положительный тест на COVID-19. По совету врача я изолировался дома и принял все меры предосторожности. У меня легкие симптомы", - написал Мирза в Twitter.
Мирза не первый член кабмина Пакистана, заразившийся коронавирусом. В прошлую пятницу глава МИД Пакистана
Шах Мехмуд Куреши сообщил о заражении коронавирусом и также сообщил, что его болезнь протекает в легкой форме.
Согласно последним данным, в Пакистане коронавирусом заразились более 231 тысячи человек, более 4,7 тысяч умерли.
Ранее коронавирус был выявлен у спикера Национального собрания Асада Кайсера, губернатора провинции Синд Имрана Исмаила, лидера Пакистанской народной парии Саида Гани и министра железных дорог Шейха Рашида, все они выздоровели.
Ряд политиков в Пакистане умерли после заражения коронавирусом, в том числе бывший губернатор Белуджистана
Сайед Фазаль Ага и министр по населенным пунктам провинции Синд Гулам Муртаза Балух.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.