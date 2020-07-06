Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573935782.html
Глава минздрава Пакистана заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза сообщил в понедельник, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пакистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_0:192:2048:1344_1400x0_80_0_0_dbfc3f58b3ef7d1a74b52c98af883952.jpg
пакистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_0:192:2048:1344_1400x0_80_0_0_dbfc3f58b3ef7d1a74b52c98af883952.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_bfaf16d8268f735b967aab88926906aa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_256:0:1792:1536_1400x0_80_0_0_d459aec10b032fb8b7484a9cc16e8136.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, пакистан, в мире

Глава минздрава Пакистана заразился коронавирусом

10:28 06.07.2020
85
© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
© Flickr / Wasif Malik
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза сообщил в понедельник, что заразился коронавирусом.
"У меня положительный тест на COVID-19. По совету врача я изолировался дома и принял все меры предосторожности. У меня легкие симптомы", - написал Мирза в Twitter.
Мирза не первый член кабмина Пакистана, заразившийся коронавирусом. В прошлую пятницу глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил о заражении коронавирусом и также сообщил, что его болезнь протекает в легкой форме.
Согласно последним данным, в Пакистане коронавирусом заразились более 231 тысячи человек, более 4,7 тысяч умерли.
Ранее коронавирус был выявлен у спикера Национального собрания Асада Кайсера, губернатора провинции Синд Имрана Исмаила, лидера Пакистанской народной парии Саида Гани и министра железных дорог Шейха Рашида, все они выздоровели.
Ряд политиков в Пакистане умерли после заражения коронавирусом, в том числе бывший губернатор Белуджистана Сайед Фазаль Ага и министр по населенным пунктам провинции Синд Гулам Муртаза Балух.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПакистанВ мире
Рекомендуем
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров расскажет о поддержке промышленности после пандемии
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проверить факты нарушения законов об обращении с животными
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Во Владимирской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
СМИ: в Нью-Йорке снесли и повредили статую аболиционисту Дугласу
Контейнер с клубникой
В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проработать вопрос поддержки покупки МСП отечественного ПО
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве выявили 685 случаев заражения коронавирусом за сутки
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных
Путин поручил определить меры поддержки приютов для животных
Далай-лама
Далай-лама позволил изучать физиологию "души", заявили российские ученые
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 28936
Макет двигателя РД-180
Эксперт прокомментировал вопрос о новых заказах двигателей РД-180 от США
Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко
Фельдшер из Фролово рассказал, как лечит стариков и борется с COVID-19
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В России за сутки выписали 3579 человек после лечения от COVID-19
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Росприроднадзор доложит Путину о ликвидации последствий ЧП в Норильске
Композитор Эннио Морриконе
Названа причина смерти Эннио Морриконе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
00:21Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
Лента новостейМолния