Путин поручил определить меры поддержки приютов для животных

"Правительству РФ ... Определить меры государственной поддержки оказавшихся в сложной финансовой ситуации в результате введения ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приютов для животных, а также порядок и условия предоставления такой поддержки", - говорится в сообщении.