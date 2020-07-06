https://ria.ru/20200706/1573935597.html
Путин поручил определить меры поддержки приютов для животных
Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября определить меры господдержки приютов для животных, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за COVID-19, РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:26
2020-07-06T10:36
россия
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200706/1573936058.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество