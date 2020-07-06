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Путин поручил определить меры поддержки приютов для животных
Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября определить меры господдержки приютов для животных, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за COVID-19, РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:36
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, общество

Путин поручил определить меры поддержки приютов для животных

10:26 06.07.2020 (обновлено: 10:36 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобака в вольере на территории приюта для бездомных животных
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября определить меры господдержки приютов для животных, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ ... Определить меры государственной поддержки оказавшихся в сложной финансовой ситуации в результате введения ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приютов для животных, а также порядок и условия предоставления такой поддержки", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 10:31
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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