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СМИ: в Нью-Йорке снесли и повредили статую аболиционисту Дугласу
Неизвестные снесли и повредили статую бежавшему из рабства аболиционисту Фредерику Дугласу в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, сообщает газета Washington... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:25
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
нью-йорк (штат)
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, нью-йорк (штат), сша, в мире

СМИ: в Нью-Йорке снесли и повредили статую аболиционисту Дугласу

10:25 06.07.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПротестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Неизвестные снесли и повредили статую бежавшему из рабства аболиционисту Фредерику Дугласу в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, сообщает газета Washington Examiner.
Сообщается, что инцидент произошел в праздничные выходные по случаю Дня независимости США. Поврежденную статую нашли примерно в 15 метрах от пьедестала, на котором она была установлена.
Как отмечает издание, неизвестные повредили и снесли статую в день 168-ой годовщины со дня знаменитой речи аболициониста "Что для раба 4 июля?", в которой Дуглас, который бежал из рабства в 1838 году, заявил, что с точки зрения раба 4 июля (День независимости США) - это день, "который показывает ему больше, чем остальные дни в году огромную несправедливость и жестокость, постоянной жертвой которых он остается".
Отмечается, что на данный момент неизвестно, почему статуя Дугласа подверглась акту вандализма. Полиция пока не сообщила о подозреваемых по делу.
Президент США Дональд Трамп
5 июля, 08:00
Трамп и Горбачев: кто быстрее разрушил систему
Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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