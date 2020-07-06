СМИ: в Нью-Йорке снесли и повредили статую аболиционисту Дугласу

Как отмечает издание, неизвестные повредили и снесли статую в день 168-ой годовщины со дня знаменитой речи аболициониста "Что для раба 4 июля?", в которой Дуглас, который бежал из рабства в 1838 году, заявил, что с точки зрения раба 4 июля (День независимости США) - это день, "который показывает ему больше, чем остальные дни в году огромную несправедливость и жестокость, постоянной жертвой которых он остается".