Эксперт прокомментировал вопрос о новых заказах двигателей РД-180 от США

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США имеют запас российских двигателей РД-180 для пусков своих ракет-носителей Atlas-5 на годы вперед, и пока неясно, будут ли они ещё их заказывать, заявил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 производства НПО " Энергомаш " используется на первой ступени ракеты Atlas-5. В США на замену Atlas-5 разрабатывается ракета Vulcan, на первой ступени которой будут установлены двигатели BE-4 фирмы Blue Origin. В субботу стало известно о поставке первого тестового двигателя BE-4.

"Последние два-три года они увеличили свои заказы, создавая запасы (РД-180 - ред.). Уже запас большой. Вот так жестко сказать, что они закончили (заказывать), этого нет", - считает Моисеев.

"Думаю, что не закажут, но это не исключено просто. То есть это чисто их стратегическое внутреннее видение - нужны ли им запасы ещё или нет", - добавил он.

Известно, что "Энергомаш" поставил в США 116 двигателей РД-180, 90 из которых использованы. Кроме того, ожидается поставка ещё шести двигателей в 2020 году.