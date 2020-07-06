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Эксперт прокомментировал вопрос о новых заказах двигателей РД-180 от США
США имеют запас российских двигателей РД-180 для пусков своих ракет-носителей Atlas-5 на годы вперед, и пока неясно, будут ли они ещё их заказывать, заявил РИА... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:19
россия
иван моисеев
рд-180
энергомаш
космос - риа наука
сша
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РИА Новости
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60
россия, иван моисеев, рд-180, энергомаш, космос - риа наука, сша

Эксперт прокомментировал вопрос о новых заказах двигателей РД-180 от США

10:19 06.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет двигателя РД-180
Макет двигателя РД-180
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Макет двигателя РД-180. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США имеют запас российских двигателей РД-180 для пусков своих ракет-носителей Atlas-5 на годы вперед, и пока неясно, будут ли они ещё их заказывать, заявил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Жидкостный ракетный двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш" используется на первой ступени ракеты Atlas-5. В США на замену Atlas-5 разрабатывается ракета Vulcan, на первой ступени которой будут установлены двигатели BE-4 фирмы Blue Origin. В субботу стало известно о поставке первого тестового двигателя BE-4.
"Последние два-три года они увеличили свои заказы, создавая запасы (РД-180 - ред.). Уже запас большой. Вот так жестко сказать, что они закончили (заказывать), этого нет", - считает Моисеев.
"Думаю, что не закажут, но это не исключено просто. То есть это чисто их стратегическое внутреннее видение - нужны ли им запасы ещё или нет", - добавил он.
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Известно, что "Энергомаш" поставил в США 116 двигателей РД-180, 90 из которых использованы. Кроме того, ожидается поставка ещё шести двигателей в 2020 году.
"Если грамотно ракету вводить (в эксплуатацию - ред.), то появляется новая ракета Vulcan... в следующем году или через год, то та ракета (Atlas-5 - ред.), которую заменяет, ещё лет пять летает", - пояснил Моисеев.
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РоссияИван МоисеевРД-180ЭнергомашКосмос - РИА НаукаСША
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