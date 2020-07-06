https://ria.ru/20200706/1573935159.html
Эксперт прокомментировал вопрос о новых заказах двигателей РД-180 от США
США имеют запас российских двигателей РД-180 для пусков своих ракет-носителей Atlas-5 на годы вперед, и пока неясно, будут ли они ещё их заказывать, заявил РИА... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:19
2020-07-06T10:19
россия
иван моисеев
рд-180
энергомаш
космос - риа наука
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155795/02/1557950234_16:395:2954:2048_1400x0_80_0_0_6a414f96d471be74e11cad9e7a0d61a0.jpg
https://ria.ru/20200706/1573928223.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155795/02/1557950234_16:395:2954:2048_1400x0_80_0_0_6a414f96d471be74e11cad9e7a0d61a0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155795/02/1557950234_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_6bdb887645184adaf2df6cf0bdeb044b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155795/02/1557950234_896:290:2654:2048_1400x0_80_0_0_8780288eeade88d8c4f14fcf22e6cfc6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иван моисеев, рд-180, энергомаш, космос - риа наука, сша
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США
имеют запас российских двигателей РД-180
для пусков своих ракет-носителей Atlas-5 на годы вперед, и пока неясно, будут ли они ещё их заказывать, заявил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев
.
Жидкостный ракетный двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш
" используется на первой ступени ракеты Atlas-5. В США на замену Atlas-5 разрабатывается ракета Vulcan, на первой ступени которой будут установлены двигатели BE-4 фирмы Blue Origin. В субботу стало известно о поставке первого тестового двигателя BE-4.
"Последние два-три года они увеличили свои заказы, создавая запасы (РД-180 - ред.). Уже запас большой. Вот так жестко сказать, что они закончили (заказывать), этого нет", - считает Моисеев.
"Думаю, что не закажут, но это не исключено просто. То есть это чисто их стратегическое внутреннее видение - нужны ли им запасы ещё или нет", - добавил он.
Известно, что "Энергомаш" поставил в США 116 двигателей РД-180, 90 из которых использованы. Кроме того, ожидается поставка ещё шести двигателей в 2020 году.
"Если грамотно ракету вводить (в эксплуатацию - ред.), то появляется новая ракета Vulcan... в следующем году или через год, то та ракета (Atlas-5 - ред.), которую заменяет, ещё лет пять летает", - пояснил Моисеев.