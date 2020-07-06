В Ханты-Мансийске закрыли детские сады из-за распространения коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июл - РИА Новости. Все детские сады приостановили работу в Все детские сады приостановили работу в Ханты-Мансийске на ближайшую неделю из-за распространения коронавируса в городе, сообщается на сайте местной администрации.

Согласно актуальной информации регионального оперативного штаба, число подтвержденных случаев COVID-19 в городе превышает 650, причем с начала июля в Ханты-Мансийске наблюдается существенный прирост заразившихся. В муниципалитете отмечали, что преобладают семейные очаги коронавируса, причем к росту заболеваемости привело несоблюдение ограничительных мер.

В частности, местные власти подчеркивали, что жители города, "вдохновленные хорошими новостями" об уменьшении числа заболевших в других регионах, вышли на прогулки, детские площадки, в торговые центры, начали выезжать на отдых за городом, стали активнее пользоваться общественным транспортом без соблюдения масочного режима.

В этой связи мэрия Ханты-Мансийска ранее озвучила ряд дополнительных мер, которые могут быть приняты в ближайшее время, среди них временное закрытие дошкольных учреждений, крупных ТЦ и установка камер видеонаблюдения на детских площадках.

"Сообщаем, что с 6 по 12 июля детские сады приостанавливают свою работу с целью недопущения роста числа заболевших COVID-19 среди детей. В указанный период родители могут оформить электронные больничные листы", - информирует администрация Ханты-Мансийска.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Югре превышает 10,5 тысячи, половина ранее заразившихся выздоровела, 72 пациента скончались. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 12 июля включительно.