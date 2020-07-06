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В Ханты-Мансийске закрыли детские сады из-за распространения коронавируса
Все детские сады приостановили работу в Ханты-Мансийске на ближайшую неделю из-за распространения коронавируса в городе, сообщается на сайте местной... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:16
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийск

В Ханты-Мансийске закрыли детские сады из-за распространения коронавируса

10:16 06.07.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Ханты-Мансийск. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июл - РИА Новости. Все детские сады приостановили работу в Ханты-Мансийске на ближайшую неделю из-за распространения коронавируса в городе, сообщается на сайте местной администрации.
Согласно актуальной информации регионального оперативного штаба, число подтвержденных случаев COVID-19 в городе превышает 650, причем с начала июля в Ханты-Мансийске наблюдается существенный прирост заразившихся. В муниципалитете отмечали, что преобладают семейные очаги коронавируса, причем к росту заболеваемости привело несоблюдение ограничительных мер.
В частности, местные власти подчеркивали, что жители города, "вдохновленные хорошими новостями" об уменьшении числа заболевших в других регионах, вышли на прогулки, детские площадки, в торговые центры, начали выезжать на отдых за городом, стали активнее пользоваться общественным транспортом без соблюдения масочного режима.
В этой связи мэрия Ханты-Мансийска ранее озвучила ряд дополнительных мер, которые могут быть приняты в ближайшее время, среди них временное закрытие дошкольных учреждений, крупных ТЦ и установка камер видеонаблюдения на детских площадках.
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"Сообщаем, что с 6 по 12 июля детские сады приостанавливают свою работу с целью недопущения роста числа заболевших COVID-19 среди детей. В указанный период родители могут оформить электронные больничные листы", - информирует администрация Ханты-Мансийска.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Югре превышает 10,5 тысячи, половина ранее заразившихся выздоровела, 72 пациента скончались. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 12 июля включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийск
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