https://ria.ru/20200706/1573934850.html
Адмирал оценил слова главкома ВМС Украины о готовности к боям с Россией
Боевой состав Военно-морских сил Украины в основном представлен катерами, которых будет недостаточно, чтобы нанести серьезный урон российской инфраструктуре,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:11
2020-07-06T11:19
россия
виктор кравченко
военно-морские силы украины
украина
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, виктор кравченко, военно-морские силы украины, украина, безопасность, в мире
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Боевой состав Военно-морских сил Украины
в основном представлен катерами, которых будет недостаточно, чтобы нанести серьезный урон российской инфраструктуре, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом (1996-1998) и начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005) адмирал Виктор Кравченко
.
Ранее командующий ВМС Украины
Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России. По словам командующего, его страна потеряет много военных и гражданского населения. Кроме того, он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который, по словам Неижпапы, может с материковой Украины достать до Севастополя.
"Это несерьезно. У нас там достаточно сил в составе Черноморского флота. Те катера, которые мы им отдали, три катера, явно недостаточны, чтобы что-то серьезное сделать. Да, могут шум поднять, вывести эти катера, если они на ходу у них, что-то такое сделать мелкое, вот и все", — сказал Кравченко.
Он уточнил, что российские специалисты, в свою очередь, отслеживают действия Украины и принимают "соответствующие меры".
Адмирал предположил, что заявление командующего ВМС Украины могло быть ответом на требование Москвы в ближайшее время представить проект изменений украинской Конституции в Минской контактной группе по Донбассу
.