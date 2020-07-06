В Пермском крае построят санно-бобслейную трассу почти за 3 млрд рублей

ПЕРМЬ, 6 июл – РИА Новости. Власти Пермского края инвестируют в строительство санно-бобслейной трассы в городе Чусовой 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Реализация проекта развития спортивной школы "Огонек" в Чусовом, на базе которой будет построена санно-бобслейная трасса с искусственным льдом, стала главной темой на встрече врио губернатора Пермского края со старшим тренером сборной России по санному спорту Альбертом Демченко.

"На строительство санно-бобслейной трассы в Чусовом в краевом бюджете предусмотрены 2,8 млрд рублей. Планировалось, что строительство начнется в текущем году, но в связи с распространением коронавирусной инфекции в Пермском крае, сроки начала строительства будут скорректированы. Сейчас рассматривается период с 2020 по 2024 год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы губернатора Пермского края, общая стоимость нового комплекса предварительно оценивается в 5,6 миллиарда рублей.

"Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос о привлечении к проекту федерального финансирования. Он подчеркнул, что несмотря на пандемию, реализацию проекта нужно продолжать, поскольку объект имеет высокую значимость для развития профессионального спорта в регионе. Новая санно-бобслейная трасса позволит проводить соревнования российского и международного уровня и привлечет туристов в Пермский край", - добавили в пресс-службе.

Как уточнили в краевом министерстве спорт, действующая трасса, на которой занимаются саночники региона, была построена в 1974 году, и сейчас для того чтобы спортсмены могли ею пользоваться, в межсезонье приходится проводить большой объем работ по замене деревянного покрытия и выравниванию виражей.