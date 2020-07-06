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В Пермском крае построят санно-бобслейную трассу почти за 3 млрд рублей
Власти Пермского края инвестируют в строительство санно-бобслейной трассы в городе Чусовой 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:13
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пермский край

В Пермском крае построят санно-бобслейную трассу почти за 3 млрд рублей

10:13 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕРМЬ, 6 июл – РИА Новости. Власти Пермского края инвестируют в строительство санно-бобслейной трассы в городе Чусовой 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Реализация проекта развития спортивной школы "Огонек" в Чусовом, на базе которой будет построена санно-бобслейная трасса с искусственным льдом, стала главной темой на встрече врио губернатора Пермского края со старшим тренером сборной России по санному спорту Альбертом Демченко.
"На строительство санно-бобслейной трассы в Чусовом в краевом бюджете предусмотрены 2,8 млрд рублей. Планировалось, что строительство начнется в текущем году, но в связи с распространением коронавирусной инфекции в Пермском крае, сроки начала строительства будут скорректированы. Сейчас рассматривается период с 2020 по 2024 год", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, общая стоимость нового комплекса предварительно оценивается в 5,6 миллиарда рублей.
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"Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос о привлечении к проекту федерального финансирования. Он подчеркнул, что несмотря на пандемию, реализацию проекта нужно продолжать, поскольку объект имеет высокую значимость для развития профессионального спорта в регионе. Новая санно-бобслейная трасса позволит проводить соревнования российского и международного уровня и привлечет туристов в Пермский край", - добавили в пресс-службе.
Как уточнили в краевом министерстве спорт, действующая трасса, на которой занимаются саночники региона, была построена в 1974 году, и сейчас для того чтобы спортсмены могли ею пользоваться, в межсезонье приходится проводить большой объем работ по замене деревянного покрытия и выравниванию виражей.
"В настоящее время рассматривается два варианта строительства. Первый – трасса для тренировки саночников и бобслеистов. Отраслевое задание уже разработано, подсчитывается его ориентировочная стоимость. Второй – трасса, рассчитанная на сани, скелетон и бобслей длиной более 1,6 тыс. метров", - пояснили в ведомстве.
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Пермский край
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