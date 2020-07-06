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Распространение нового коронавируса
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В Филатовской больнице в Москве лечатся 412 пациентов с коронавирусом
Свыше 970 пациентов, в том числе 412 - с подтвержденным коронавирусом проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:09
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353
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валерий вечорко, гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Филатовской больнице в Москве лечатся 412 пациентов с коронавирусом

10:09 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Свыше 970 пациентов, в том числе 412 - с подтвержденным коронавирусом проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
Днем ранее он информировал о 424 пациентах с подтвержденным коронавирусом, всего на лечении было 936 человек.
"Сводка на утро 06.07.20. Всего на лечении: 972. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 927. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 412. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 14. В ОРИТ: 140. На ИВЛ: 48", - написал Вечорко в соцсети Facebook.
Он добавил, что за сутки поступило 92 пациента, выписаны 56.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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