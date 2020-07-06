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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573934496.html
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 28936
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 330 и достигло 28 936, еще семь человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:07
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, армения, в мире

Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 28936

10:07 06.07.2020
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСитуация в Армении в связи с коронавирусом
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 330 и достигло 28 936, еще семь человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В воскресенье власти республики сообщали о 28 606 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 484 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 28 936 случаев коронавируса. Вылечились 16 302 пациента. Скончался 491 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 984 пациента, проведены 123 815 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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