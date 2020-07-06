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Гроза оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка
Гроза в ночь на понедельник оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка, сообщает Липецкая городская энергетическая компания (ЛГЭК). РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:03
2020-07-06T10:03
липецк
происшествия
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липецк, происшествия
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости.
Гроза в ночь на понедельник оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка
, сообщает Липецкая городская энергетическая компания (ЛГЭК).
"В Липецке во время грозы произошло аварийное отключение электроэнергии. Поваленные деревья задели линии электропередач. Перебои с электроснабжением частично коснулись почти всех районов города. Без света остались более 30 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По данным энергетиков, под отключение попала школа №9, где в понедельник проводится ЕГЭ. В настоящее время специалисты ЛГЭК подключают школу к резервному источнику питания.
По предварительным оценкам, электроснабжение домов будет восстановлено к 20.00 мск.
"Кроме того, без горячего водоснабжения остались жители 6 многоэтажных домов в селе Подгорное. Это произошло из-за удара молнии в котельную. Ориентировочное время восстановления горячего водоснабжения – 16.00", - информирует ЛГЭК.
Население Липецка, по данным открытых источников, составляет более 508 тысяч человек.