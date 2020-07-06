Гроза оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка

ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Гроза в ночь на понедельник оставила без электричества более 30 тысяч жителей Гроза в ночь на понедельник оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка , сообщает Липецкая городская энергетическая компания (ЛГЭК).

"В Липецке во время грозы произошло аварийное отключение электроэнергии. Поваленные деревья задели линии электропередач. Перебои с электроснабжением частично коснулись почти всех районов города. Без света остались более 30 тысяч человек", - говорится в сообщении.

По данным энергетиков, под отключение попала школа №9, где в понедельник проводится ЕГЭ. В настоящее время специалисты ЛГЭК подключают школу к резервному источнику питания.

По предварительным оценкам, электроснабжение домов будет восстановлено к 20.00 мск.

"Кроме того, без горячего водоснабжения остались жители 6 многоэтажных домов в селе Подгорное. Это произошло из-за удара молнии в котельную. Ориентировочное время восстановления горячего водоснабжения – 16.00", - информирует ЛГЭК.