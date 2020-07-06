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Гроза оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка
Гроза в ночь на понедельник оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка, сообщает Липецкая городская энергетическая компания (ЛГЭК). РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:03
липецк
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липецк, происшествия

Гроза оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка

10:03 06.07.2020
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyЛипецк
Липецк
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Гроза в ночь на понедельник оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка, сообщает Липецкая городская энергетическая компания (ЛГЭК).
"В Липецке во время грозы произошло аварийное отключение электроэнергии. Поваленные деревья задели линии электропередач. Перебои с электроснабжением частично коснулись почти всех районов города. Без света остались более 30 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По данным энергетиков, под отключение попала школа №9, где в понедельник проводится ЕГЭ. В настоящее время специалисты ЛГЭК подключают школу к резервному источнику питания.
По предварительным оценкам, электроснабжение домов будет восстановлено к 20.00 мск.
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"Кроме того, без горячего водоснабжения остались жители 6 многоэтажных домов в селе Подгорное. Это произошло из-за удара молнии в котельную. Ориентировочное время восстановления горячего водоснабжения – 16.00", - информирует ЛГЭК.
Население Липецка, по данным открытых источников, составляет более 508 тысяч человек.
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