https://ria.ru/20200706/1573933969.html
СМИ: на Филиппинах эвакуировали более 400 человек после разлива топлива
Более 400 человек эвакуировали на Филиппинах после того, как в пролив Илоило между островами Панай и Гимарас вылилось почти 250 тысяч литров топлива, сообщает... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:00
2020-07-06T10:00
филиппины
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573675055.html
филиппины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филиппины, в мире