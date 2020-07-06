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СМИ: на Филиппинах эвакуировали более 400 человек после разлива топлива
Более 400 человек эвакуировали на Филиппинах после того, как в пролив Илоило между островами Панай и Гимарас вылилось почти 250 тысяч литров топлива, сообщает... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:00
филиппины
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РИА Новости
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353
60
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60
филиппины, в мире

СМИ: на Филиппинах эвакуировали более 400 человек после разлива топлива

10:00 06.07.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaПолицейские на Филиппинах
Полицейские на Филиппинах
© AP Photo / Aaron Favila
Полицейские на Филиппинах. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 400 человек эвакуировали на Филиппинах после того, как в пролив Илоило между островами Панай и Гимарас вылилось почти 250 тысяч литров топлива, сообщает издание Inquirer.
Ранее сообщалось, что топливо попало в воду в результате взрыва на плавучей электростанции, принадлежащей компании AC Energy Corp. В корпусе образовалась дыра диаметром один метр. Власти пока расследуют причину взрыва. В результате взрыва никто не пострадал.
Как сообщает издание, в воскресенье с поверхности воды удалось собрать около 179 тысяч литров топлива.
Глава береговой охраны Илоило заявил, что работы по удалению топлива займут не менее двух недель.
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