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СМИ: в Ладакхе военные демонтируют временные сооружения
Индийские и китайские военные начали демонтаж временных сооружений в Ладакхе и отвели части от линии соприкосновения сторон, сообщает газета The Hindu со... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:00
кашмир
нью-дели
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
кашмир, нью-дели, китай, индия, в мире

СМИ: в Ладакхе военные демонтируют временные сооружения

10:00 06.07.2020
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© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военнослужащий в Ладакхе
Индийский военнослужащий в Ладакхе
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийский военнослужащий в Ладакхе . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл – РИА Новости. Индийские и китайские военные начали демонтаж временных сооружений в Ладакхе и отвели части от линии соприкосновения сторон, сообщает газета The Hindu со ссылкой на военные источники.
"Китайские войска сместились на два километра от места соприкосновения в Галване. Временные сооружения сносятся обеими сторонами", - сказал собеседник газеты.
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Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
Газета отмечает, что для разрешения ситуации командующие китайскими и индийскими военными в регионе провели несколько встреч. Согласно плану, принятому на их последней встрече, прошедшей 30 июня, сначала войска отойдут во всех "горячих" точках – долине Галван, в районах Пангонг Цо и Хот-Спрингс. После этого будет рассмотрена ситуация в "глубинных зонах", таких как равнины Депсанга, где Китай накопил войска.
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