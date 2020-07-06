СМИ: в Ладакхе военные демонтируют временные сооружения

Газета отмечает, что для разрешения ситуации командующие китайскими и индийскими военными в регионе провели несколько встреч. Согласно плану, принятому на их последней встрече, прошедшей 30 июня, сначала войска отойдут во всех "горячих" точках – долине Галван, в районах Пангонг Цо и Хот-Спрингс. После этого будет рассмотрена ситуация в "глубинных зонах", таких как равнины Депсанга, где Китай накопил войска.