В московском центре "Вороновское" лечатся 150 пациентов с коронавирусом

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 6 июля состоит на лечении 150 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 150, подтверждённых с COVID – 150, с кислородной поддержкой – 116, на ИВЛ – 2", - написал он в Facebook.