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В московском центре "Вороновское" лечатся 150 пациентов с коронавирусом
На лечении в московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" состоит 150 пациентов, все они лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:57
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
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353
60
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В московском центре "Вороновское" лечатся 150 пациентов с коронавирусом

09:57 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На лечении в московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" состоит 150 пациентов, все они лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 6 июля состоит на лечении 150 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 150, подтверждённых с COVID – 150, с кислородной поддержкой – 116, на ИВЛ – 2", - написал он в Facebook.
Переходов добавил, что за сутки в больницу поступили 15 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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