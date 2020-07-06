https://ria.ru/20200706/1573933804.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 150 пациентов с коронавирусом
На лечении в московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" состоит 150 пациентов, все они лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:57
2020-07-06T09:57
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва