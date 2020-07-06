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В Красноярске погибли две девушки, выпав из окна
Две девушки погибли, выпав из окна на девятом этаже дома в Красноярске, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:46
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

В Красноярске погибли две девушки, выпав из окна

09:54 06.07.2020 (обновлено: 13:46 06.07.2020)
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© РИА Новости / Александр ПаниотовМашина скорой помощи в Красноярске
Машина скорой помощи в Красноярске
© РИА Новости / Александр Паниотов
КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Две девушки погибли, выпав из окна на девятом этаже дома в Красноярске, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
По данным СК, обе девушки — жительницы Тувы, одной 24 года, второй 27 лет. Инцидент произошел в районе пяти часов утра (1:00 мск) на улице 9 Мая, где одна из погибших снимала квартиру.
"Были дома (девушки. — Прим. ред.). Одна выпала из окна, вторая пыталась ее удержать и выпала за ней", — сказала официальный представитель регионального главка Ольга Шаманская.
По данному факту следственные органы начали проверку.
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