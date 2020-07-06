https://ria.ru/20200706/1573933617.html
В Красноярске погибли две девушки, выпав из окна
Две девушки погибли, выпав из окна на девятом этаже дома в Красноярске, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:54
2020-07-06T13:46
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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https://ria.ru/20200625/1573455238.html
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия