https://ria.ru/20200706/1573933552.html
В больнице в Коммунарке лечатся 365 пациентов с коронавирусом
Свыше 360 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:53
2020-07-06T09:53
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_187:0:2547:1327_1400x0_80_0_0_8c4dad1ca892d5f9c7e823fad87a0234.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, москва, общество