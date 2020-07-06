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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573933552.html
В больнице в Коммунарке лечатся 365 пациентов с коронавирусом
Свыше 360 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:53
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, москва, общество

В больнице в Коммунарке лечатся 365 пациентов с коронавирусом

09:53 06.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Свыше 360 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 365 человек. За сутки поступили 47 человек, выписаны 13 человек, пятеро умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,1 миллиона случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваОбщество
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