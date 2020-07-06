Забайкальцы планировали ограбить офис микрозаймов, но сожгли библиотеку

КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Два жителя Два жителя Хилокского района Забайкальского края намеревались ограбить офис кредитной организации, однако, не найдя там ничего ценного, подожгли здание, в котором также располагались библиотека и местная администрация, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Сам пожар произошел в ночь на 31 мая текущего года в поселке Жипхеген. Позднее было установлено, что возгорание произошло вследствие поджога. Сотрудники уголовного розыска краевого главка МВД вместе с коллегами из Хилокского района установили двух местных жителей, подозреваемых в преступлении. Ранее было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенных из хулиганских побуждений, путем поджога.

"Установлено, что злоумышленники, взломав дверные запоры, проникли в здание и намеревались совершить хищение денег и ценного имущества из офиса кредитной организации. Однако, не обнаружив ничего ценного, они совершили поджог документов. В результате огонь полностью уничтожил строение. Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, с учетом стоимости здания, библиотечного фонда и другого имущества, составил более двух миллионов рублей", - говорится в сообщении.