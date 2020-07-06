https://ria.ru/20200706/1573933470.html
Забайкальцы планировали ограбить офис микрозаймов, но сожгли библиотеку
Два жителя Хилокского района Забайкальского края намеревались ограбить офис кредитной организации, однако, не найдя там ничего ценного, подожгли здание, в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:50
2020-07-06T09:50
хилокский район
забайкальский край
происшествия
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https://ria.ru/20200605/1572495699.html
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хилокский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хилокский район, забайкальский край, происшествия
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости.
Два жителя Хилокского района Забайкальского края
намеревались ограбить офис кредитной организации, однако, не найдя там ничего ценного, подожгли здание, в котором также располагались библиотека и местная администрация, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Сам пожар произошел в ночь на 31 мая текущего года в поселке Жипхеген. Позднее было установлено, что возгорание произошло вследствие поджога. Сотрудники уголовного розыска краевого главка МВД вместе с коллегами из Хилокского района установили двух местных жителей, подозреваемых в преступлении. Ранее было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенных из хулиганских побуждений, путем поджога.
"Установлено, что злоумышленники, взломав дверные запоры, проникли в здание и намеревались совершить хищение денег и ценного имущества из офиса кредитной организации. Однако, не обнаружив ничего ценного, они совершили поджог документов. В результате огонь полностью уничтожил строение. Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, с учетом стоимости здания, библиотечного фонда и другого имущества, составил более двух миллионов рублей", - говорится в сообщении.
За подобное преступление предполагается до пяти лет лишения свободы.