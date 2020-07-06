https://ria.ru/20200706/1573933377.html
Эксперт назвал заявление командующего ВМС Украины блефом
Военно-морские силы Украины сегодня крайне ослаблены и неорганизованны, чтобы вести какие-либо боевые действия, особенно против России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:46
2020-07-06T11:17
россия
военно-морские силы украины
игорь коротченко
украина
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https://ria.ru/20200706/1573933171.html
1
россия
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, военно-морские силы украины, игорь коротченко, украина
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
Военно-морские силы Украины
сегодня крайне ослаблены и неорганизованны, чтобы вести какие-либо боевые действия, особенно против России, заявил РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко
.
Ранее командующий ВМС Украины
Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. Он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который способен достать до Севастополя.
"Военно-морских сил Украины, как организованной силы, не существует де-факто. Заявление, которое сделано, - это блеф, который выглядит настолько смешно, что всерьез его комментировать невозможно", - сказал Коротченко.
Он подчеркнул, что "то, что осталось от ВМС Украины", в случае попытки напасть на Россию и атаковать Черноморский флот "прекратит свое существование", а для Украины, как государства, могут наступить самые негативные последствия, добавил Коротченко.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.