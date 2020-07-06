Эксперт назвал заявление командующего ВМС Украины блефом

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Военно-морские силы Военно-морские силы Украины сегодня крайне ослаблены и неорганизованны, чтобы вести какие-либо боевые действия, особенно против России, заявил РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. Он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который способен достать до Севастополя.

"Военно-морских сил Украины, как организованной силы, не существует де-факто. Заявление, которое сделано, - это блеф, который выглядит настолько смешно, что всерьез его комментировать невозможно", - сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что "то, что осталось от ВМС Украины", в случае попытки напасть на Россию и атаковать Черноморский флот "прекратит свое существование", а для Украины, как государства, могут наступить самые негативные последствия, добавил Коротченко.