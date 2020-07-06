ФСБ перехватила курьеров с 55 килограммами "клубных" наркотиков

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ФСБ перехватила трех курьеров, которые везли 55 килограммов наркотиков на продажу в 12 регионов Центральной России, Поволжья и Юга, сообщили в ведомстве.

В ходе спецоперации ликвидирована целая сеть каналов поступления синтетических средств. Задержания прошли в Московской и Ярославской областях.

"В тайниках их транспортных средств изъято не менее 45 килограммов амфетамина и десяти килограммов МДМА (экстази) в виде 23 тысяч таблеток", — говорится в релизе.

Изъятые наркотики планировалось продавать в Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской и Ивановской областях. Кроме того, запрещенные вещества везли в Тамбовскую, Нижегородскую, Саратовскую и Ростовскую области, а также на Кубань.