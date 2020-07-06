https://ria.ru/20200706/1573933339.html
ФСБ перехватила курьеров с 55 килограммами "клубных" наркотиков
ФСБ перехватила трех курьеров, которые везли 55 килограммов наркотиков на продажу в 12 регионов Центральной России, Поволжья и Юга, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:43
2020-07-06T11:13
поволжье
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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https://ria.ru/20200326/1569172134.html
https://ria.ru/20200703/1573833061.html
Александр Чебаров
Если бы реально боролись, то Новости были о посадках наркобаронов и их прикрывающих силовиков большого ранга. А так показуха для электората! Взяли бы методы борьбы КГБ на вооружение. Толку будет больше!
33
Дмитрий Шагов
Не надо сажать. Надо сразу расстреливать. А так, да, сплошная показуха. Откупился и живи.
20
6
поволжье
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поволжье, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ФСБ
перехватила трех курьеров, которые везли 55 килограммов наркотиков на продажу в 12 регионов Центральной России, Поволжья
и Юга, сообщили в ведомстве.
В ходе спецоперации ликвидирована целая сеть каналов поступления синтетических средств. Задержания прошли в Московской и Ярославской областях.
"В тайниках их транспортных средств изъято не менее 45 килограммов амфетамина и десяти килограммов МДМА (экстази) в виде 23 тысяч таблеток", — говорится в релизе.
Изъятые наркотики планировалось продавать в Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской и Ивановской областях. Кроме того, запрещенные вещества везли в Тамбовскую, Нижегородскую, Саратовскую и Ростовскую области, а также на Кубань.
Известно ли, кто выступал организатором криминального бизнеса, в пресс-релизе не уточняется. Все трое задержанных — россияне, их поместили в СИЗО.