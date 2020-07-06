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ФСБ перехватила курьеров с 55 килограммами "клубных" наркотиков
ФСБ перехватила трех курьеров, которые везли 55 килограммов наркотиков на продажу в 12 регионов Центральной России, Поволжья и Юга, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:13
поволжье
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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Если бы реально боролись, то Новости были о посадках наркобаронов и их прикрывающих силовиков большого ранга. А так показуха для электората! Взяли бы методы борьбы КГБ на вооружение. Толку будет больше!
33
Не надо сажать. Надо сразу расстреливать. А так, да, сплошная показуха. Откупился и живи.
20
6
поволжье
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573935827_0:61:916:576_1400x0_80_0_0_dc4b8f2442b817221f4e12f36371bccf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поволжье, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ перехватила курьеров с 55 килограммами "клубных" наркотиков

09:43 06.07.2020 (обновлено: 11:13 06.07.2020)
10523
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по сбыту наркотиков
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по сбыту наркотиков
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ФСБ перехватила трех курьеров, которые везли 55 килограммов наркотиков на продажу в 12 регионов Центральной России, Поволжья и Юга, сообщили в ведомстве.
В ходе спецоперации ликвидирована целая сеть каналов поступления синтетических средств. Задержания прошли в Московской и Ярославской областях.
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"В тайниках их транспортных средств изъято не менее 45 килограммов амфетамина и десяти килограммов МДМА (экстази) в виде 23 тысяч таблеток", — говорится в релизе.
Изъятые наркотики планировалось продавать в Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской и Ивановской областях. Кроме того, запрещенные вещества везли в Тамбовскую, Нижегородскую, Саратовскую и Ростовскую области, а также на Кубань.
Известно ли, кто выступал организатором криминального бизнеса, в пресс-релизе не уточняется. Все трое задержанных — россияне, их поместили в СИЗО.
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ПоволжьеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
Популярные комментарии
Если бы реально боролись, то Новости были о посадках наркобаронов и их прикрывающих силовиков большого ранга. А так показуха для электората! Взяли бы методы борьбы КГБ на вооружение. Толку будет больше!
6 июля, 11:02
АЧАлександр Чебаров
15100116
Не надо сажать. Надо сразу расстреливать. А так, да, сплошная показуха. Откупился и живи.
6 июля, 11:08
ДШДмитрий Шагов
1110107
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