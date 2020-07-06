Среди новых больных COVID-19 в Тамбовской области оказался ребенок

Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Годовалый мальчик оказался среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Годовалый мальчик оказался среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число выявленных заболевших приблизилось к 5 тысячам, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 44 новых случая COVID-19.

"Из них: 16 мужчин, 27 женщин, один ребенок (мальчик 1 год). Возраст взрослых от 27 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4988, из них 1758 без клинических проявлений.

Выздоровели 3391 пациентов, в том числе 1592 выписаны из стационара, 1799 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 25 человек.

На госпитализации в настоящий момент остаются 440 человек, из них диагноз "пневмония" у 317 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2916 человек, из них подтвержденных случаев COVID-19 - 1132.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.