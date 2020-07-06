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Среди новых больных COVID-19 в Тамбовской области оказался ребенок
Годовалый мальчик оказался среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число выявленных заболевших приблизилось к 5 тысячам, сообщила... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область

Среди новых больных COVID-19 в Тамбовской области оказался ребенок

09:42 06.07.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Годовалый мальчик оказался среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число выявленных заболевших приблизилось к 5 тысячам, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 44 новых случая COVID-19.
"Из них: 16 мужчин, 27 женщин, один ребенок (мальчик 1 год). Возраст взрослых от 27 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4988, из них 1758 без клинических проявлений.
Выздоровели 3391 пациентов, в том числе 1592 выписаны из стационара, 1799 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 25 человек.
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На госпитализации в настоящий момент остаются 440 человек, из них диагноз "пневмония" у 317 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2916 человек, из них подтвержденных случаев COVID-19 - 1132.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская область
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