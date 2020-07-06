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Распространение нового коронавируса
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Врачи в Москве вылечили от коронавируса более 157 тысяч человек
Еще 632 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 652, сообщила заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668140_0:203:3280:2048_1400x0_80_0_0_b0493667d29b65afb981e8f12d4d8c33.jpg
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

Врачи в Москве вылечили от коронавируса более 157 тысяч человек

09:42 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще 632 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 652, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 632 пациента", - сообщила Ракова журналистам.
Заммэра отметила, что всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 157 652.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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