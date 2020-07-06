В Совфеде прокомментировали заявление командующего ВМС Украины

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заявления командующего ВМС Украины о готовящихся военных атаках России являются провокацией, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, сообщил ранее командующий ВМС, контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская". По утверждению главкома, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией. По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.
"Само это заявление - уже провокация. Конечно, ни о каких боевых действиях с Россией и речи быть не может", - сказал политик.
Но следует учитывать два аспекта, добавил он "Постоянные заявления украинских властей о "российской агрессии", - в рамкам общей политики НАТО и ЕС и возможности проведения СБУ Украины точечных операций диверсионными и террористическими методами (против РФ)", - отметил Кондратьев.