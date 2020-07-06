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В Совфеде прокомментировали заявление командующего ВМС Украины
Заявления командующего ВМС Украины о готовящихся военных атаках России являются провокацией, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:40
алексей кондратьев
военно-морские силы украины
служба безопасности украины
херсонская область
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алексей кондратьев, военно-морские силы украины, служба безопасности украины, херсонская область , украина, в мире

В Совфеде прокомментировали заявление командующего ВМС Украины

09:40 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заявления командующего ВМС Украины о готовящихся военных атаках России являются провокацией, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, сообщил ранее командующий ВМС, контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская". По утверждению главкома, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией. По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.
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"Само это заявление - уже провокация. Конечно, ни о каких боевых действиях с Россией и речи быть не может", - сказал политик.
Но следует учитывать два аспекта, добавил он "Постоянные заявления украинских властей о "российской агрессии", - в рамкам общей политики НАТО и ЕС и возможности проведения СБУ Украины точечных операций диверсионными и террористическими методами (против РФ)", - отметил Кондратьев.
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Алексей КондратьевВоенно-морские силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныХерсонская областьУкраинаВ мире
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