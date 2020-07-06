https://ria.ru/20200706/1573933097.html
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 951
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на два и достигло 951, выздоровели еще двое, сообщается на специальном правительственном сайте... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:38
2020-07-06T09:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, грузия, в мире