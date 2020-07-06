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Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 951
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на два и достигло 951, выздоровели еще двое, сообщается на специальном правительственном сайте... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, грузия, в мире

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 951

09:38 06.07.2020
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© РИА Новости / Александр Имедашвили Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
 Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
ТБИЛИСИ, 6 - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на два и достигло 951, выздоровели еще двое, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 953, выздоровели 830 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 3828 человек, под наблюдением в стационарах - 192 пациента.
За последний месяц все чаще выявляется коронавирус у водителей грузовых автомобилей, которые приезжают в Грузию из других стран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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