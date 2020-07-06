Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573932964.html
В Бурятии два человека пойдут под суд после ЧП с батутом
Суд в Улан-Удэ после инцидента с батутом в мае 2019 года, где пострадали дети, рассмотрит уголовное дело против бывшего предпринимателя и инспектора... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:35
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
улан-удэ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:162:1738:1141_1400x0_80_0_0_4642934caaec108d281884cb42d47be0.jpg
https://ria.ru/20181116/1532950161.html
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:162:1738:1141_1400x0_80_0_0_4642934caaec108d281884cb42d47be0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:1305_1400x0_80_0_0_321ae36cbd4452242ea1c6d1615c8994.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:92:1738:1831_1400x0_80_0_0_013ca906d67b3d9a5a46300f8f9f3b5a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия

В Бурятии два человека пойдут под суд после ЧП с батутом

09:35 06.07.2020
256
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Статуи Фемиды. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Суд в Улан-Удэ после инцидента с батутом в мае 2019 года, где пострадали дети, рассмотрит уголовное дело против бывшего предпринимателя и инспектора Гостехнадзора, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей, сообщает СУСК республики.
Ранее сообщалось, что 30 мая 2019 года при порыве ветра установленные с нарушением крепления батута не выдержали нагрузки. Он опрокинулся, и находившиеся внутри шестеро детей выпали на асфальт. Двое детей при падении получили серьезные травмы, остальные получили телесные повреждения средней степени тяжести. Также от удара падающим батутом пострадала находившаяся рядом мать одного из детей.
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
16 ноября 2018, 14:58
В Нижегородской области владельца батута осудили из-за травмы ребенка
По данным следствия, в 2017 году обвиняемый предприниматель купил бывший в употреблении надувной батут без необходимых эксплуатационных документов. Его он ежегодно в летний период размещал на площадке в Улан-Удэ возле торгового центра для развлечения детей за плату.
"При этом установка и эксплуатация батута сопровождалась многочисленными нарушениями действующего законодательства и ГОСТ... Тем не менее, ежегодно инженером-инспектором отдела Гостехнадзора Республики Бурятия бизнесмену без надлежащей проверки надувного батута выдавались официальные документы о прохождении государственного технического осмотра, исправности аттракциона и допуска его для эксплуатации", - сообщает СК республики.
По его данным, в начале мая 2019 года обвиняемый инспектор, как и прежде, при проверке батута нарушения не нашел и выдал документы для работы.
"В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что предприниматель обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Инспектор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
200000
Обсудить 0
Республика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)Улан-УдэПроисшествия
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Красноярске
В Красноярске погибли две девушки, выпав из окна
Сотрудник полиции
Забайкальцы планировали ограбить офис микрозаймов, но сожгли библиотеку
Канадский актер Ник Кордеро
Звезда Бродвея Ник Кордеро умер от осложнений коронавируса в 41 год
Сотрудники полиции и Национальной гвардии на коленях перед протестующими в Филадельфии, США
Экс-полицейский прокомментировал преклонение колен правоохранителями
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по сбыту наркотиков
ФСБ перехватила курьеров с 55 килограммами "клубных" наркотиков
Сотрудники МЧС РФ
Камчатские спасатели помогают туристу, у которого отказали ноги
Катера ВМС Украины в порту Одессы
Эксперт назвал заявление командующего ВМС Украины блефом
Композитор Эннио Морриконе
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе
Приготовление химического раствора в лаборатории
Испытания ремдесивира против COVID-19 продолжатся еще два месяца
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде прокомментировали заявление командующего ВМС Украины
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии считает, что парламент должен быть распущен
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Медицинский работник
Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Среди новых больных COVID-19 в Тамбовской области оказался ребенок
Зал судебных заседаний
В хабаровский суд направили дело по трем сотрудникам псевдомедцентров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
00:21Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
00:19Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде
Лента новостейМолния