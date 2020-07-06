В Бурятии два человека пойдут под суд после ЧП с батутом

КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Суд в Суд в Улан-Удэ после инцидента с батутом в мае 2019 года, где пострадали дети, рассмотрит уголовное дело против бывшего предпринимателя и инспектора Гостехнадзора, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей, сообщает СУСК республики.

Ранее сообщалось, что 30 мая 2019 года при порыве ветра установленные с нарушением крепления батута не выдержали нагрузки. Он опрокинулся, и находившиеся внутри шестеро детей выпали на асфальт. Двое детей при падении получили серьезные травмы, остальные получили телесные повреждения средней степени тяжести. Также от удара падающим батутом пострадала находившаяся рядом мать одного из детей.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый предприниматель купил бывший в употреблении надувной батут без необходимых эксплуатационных документов. Его он ежегодно в летний период размещал на площадке в Улан-Удэ возле торгового центра для развлечения детей за плату.

"При этом установка и эксплуатация батута сопровождалась многочисленными нарушениями действующего законодательства и ГОСТ... Тем не менее, ежегодно инженером-инспектором отдела Гостехнадзора Республики Бурятия бизнесмену без надлежащей проверки надувного батута выдавались официальные документы о прохождении государственного технического осмотра, исправности аттракциона и допуска его для эксплуатации", - сообщает СК республики.

По его данным, в начале мая 2019 года обвиняемый инспектор, как и прежде, при проверке батута нарушения не нашел и выдал документы для работы.

"В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.