Испытания ремдесивира против COVID-19 продолжатся еще два месяца

ЖЕНЕВА, 6 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Испытания ремдесивира продолжатся, пока Испытания ремдесивира продолжатся, пока ВОЗ не может однозначно рекомендовать лекарство как эффективное против COVID-19, заявила РИА Новости главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

"Вторая фаза начнется примерно через пару месяцев. Завершение первой фазы потребует некоторого времени… Страны всегда могут опубликовать экстренные рекомендации. Но пока (от ремдесивира – ред.) нет пользы по снижению смертности. Официальных рекомендаций ВОЗ по поводу препарата пока нет", - сказала она.

По ее словам, к завершению первой фазы относятся тесты на эффективность для ремдесивира. В ближайшее время ВОЗ создаст комитет, чтобы определить, какие новые лекарства смогут принять участие во второй фазе испытаний. В частности, рассматриваются различные иммуномодуляторы, антитромбоцитарные препараты и мононуклеарные антитела. Пока больше шансов у препаратов на основе мононуклеарных антител, которые уже проходят тесты на безопасность.

Ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе, с интерфероном, участвовали в первых "Тестах солидарности", которые ВОЗ проводит с марта. В испытаниях приняло участие свыше 4,5 тысячи пациентов. По итогам четырех месяцев, эксперты ВОЗ заявили о том, что наиболее эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир. Остальные препараты были сняты с тестов.