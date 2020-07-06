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Премьер Молдавии считает, что парламент должен быть распущен
Премьер Молдавии Ион Кику считает, что парламент намеренно блокирует работу правительства, когда срывает заседания и не дает кабмину представить инициативу об... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:33
ион кику
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в мире
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ион кику, игорь додон, молдавия, в мире

Премьер Молдавии считает, что парламент должен быть распущен

09:33 06.07.2020
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© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
Премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 июл – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику считает, что парламент намеренно блокирует работу правительства, когда срывает заседания и не дает кабмину представить инициативу об изменении госбюджета, поэтому должен быть распущен.
Оппозиция на прошлой неделе заблокировала два заседания парламента, отказавшись слушать премьера с инициативой по внесению поправок в госбюджет на 2020 год. В понедельник, 6 июня, премьер вновь отправится в парламент, чтобы попытаться представить инициативу правительства.
"Очевидно, что этот парламент дискредитировал себя перед обществом, поэтому главная цель – распустить парламент любым путем. В зависимости от сегодняшних действий депутатов мы будем принимать решение, как действовать дальше. Надеюсь, что политики проявят ответственность", - сказал Кику на брифинге в понедельник.
По словам премьера, партии, которые ограничивают правительство и не дают ему выполнять свои обязанности, нарушают конституцию.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
24 июня, 17:45
Эксперт оценил внутриполитическую ситуацию в Молдавии
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что сделает все возможное, чтобы провести досрочные парламентские выборы, потому что не видит другого выхода из политического кризиса. Он допустил, что кабмин может уйти в отставку и спровоцировать досрочные парламентские выборы.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 36 депутатами, у демократов осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 49 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает коалицию. В случае объединения оппозиции, в которую сейчас входит 51 депутат из 101, правительство может быть отправлено в отставку.
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Ион КикуИгорь ДодонМолдавияВ мире
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