Премьер Молдавии считает, что парламент должен быть распущен

КИШИНЕВ, 6 июл – РИА Новости. Премьер Премьер Молдавии Ион Кику считает, что парламент намеренно блокирует работу правительства, когда срывает заседания и не дает кабмину представить инициативу об изменении госбюджета, поэтому должен быть распущен.

Оппозиция на прошлой неделе заблокировала два заседания парламента, отказавшись слушать премьера с инициативой по внесению поправок в госбюджет на 2020 год. В понедельник, 6 июня, премьер вновь отправится в парламент, чтобы попытаться представить инициативу правительства.

"Очевидно, что этот парламент дискредитировал себя перед обществом, поэтому главная цель – распустить парламент любым путем. В зависимости от сегодняшних действий депутатов мы будем принимать решение, как действовать дальше. Надеюсь, что политики проявят ответственность", - сказал Кику на брифинге в понедельник.

По словам премьера, партии, которые ограничивают правительство и не дают ему выполнять свои обязанности, нарушают конституцию.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что сделает все возможное, чтобы провести досрочные парламентские выборы, потому что не видит другого выхода из политического кризиса. Он допустил, что кабмин может уйти в отставку и спровоцировать досрочные парламентские выборы.