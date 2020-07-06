В Республике Алтай выявили более 20 новых случаев заражения коронавирусом

БАРНАУЛ, 6 июл - РИА Новости. Двадцать два случая коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, в числе заражённых - семеро вахтовиков, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 22 новых случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
⠀С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждены 892 случая заболевания, в том числе 494 – в Кош-Агачском районе, 186 – в Горно-Алтайске, 77 – в Майминском районе, 44 – в Турочакском районе, 32 – в Улаганском районе, 16 – в Онгудайском районе, 13 – в Шебалинском районе, 12 – в Усть-Коксинском районе, 10 – в Усть-Канском районе, 7 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе. Ранее в регионе зарегистрированы три летальных случая у пациентов с COVID-19.
"В Республике Алтай в воскресенье, 5 июля, выздоровели 13 пациентов из Горно-Алтайска и Кош-Агачского района. По данным на утро 6 июля, 385 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследованы 39 508 человек. В воскресенье, 5 июля, исследованы 252 пробы. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 792 человека.
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