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В Республике Алтай выявили более 20 новых случаев заражения коронавирусом
Двадцать два случая коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, в числе заражённых - семеро вахтовиков, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:30
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353
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В Республике Алтай выявили более 20 новых случаев заражения коронавирусом

09:30 06.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
БАРНАУЛ, 6 июл - РИА Новости. Двадцать два случая коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, в числе заражённых - семеро вахтовиков, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 22 новых случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Олег Хорохордин
2 июля, 10:00Распространение нового коронавируса
Глава Республики Алтай сдал тест на COVID-19
⠀С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждены 892 случая заболевания, в том числе 494 – в Кош-Агачском районе, 186 – в Горно-Алтайске, 77 – в Майминском районе, 44 – в Турочакском районе, 32 – в Улаганском районе, 16 – в Онгудайском районе, 13 – в Шебалинском районе, 12 – в Усть-Коксинском районе, 10 – в Усть-Канском районе, 7 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе. Ранее в регионе зарегистрированы три летальных случая у пациентов с COVID-19.
"В Республике Алтай в воскресенье, 5 июля, выздоровели 13 пациентов из Горно-Алтайска и Кош-Агачского района. По данным на утро 6 июля, 385 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследованы 39 508 человек. В воскресенье, 5 июля, исследованы 252 пробы. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 792 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Турочакский районРеспублика АлтайУсть-Канский районОнгудайский районОбщество
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