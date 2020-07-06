Доминиканский оппозиционер Абинадер заявил о победе на выборах президента

САН-САЛЬВАДОР, 6 июл - РИА Новости. Кандидат от оппозиционной Современной революционной партии Луис Абинадер заявил о своей победе на выборах президента Доминиканской республики.
"Прогнозы указывают на то, что наша победа официально необратима", - заявил Абинадер, выступая перед тысячами сторонников, собравшихся отпраздновать его победу, которая положила конец 16 годам правления Доминиканской партии освобождения (партия президента Данило Медины).
Его соперник на выборах Гонсало Кастильо и нынешний президент Доминиканы Данило Медина поздравили Абинадера с победой, хотя Центризбирком пока официально не озвучил результаты.
"В этот день голосования демократическая модель Доминиканской республики стала крепче. Таким образом, мы поздравляем нового избранного президента Луиса Абинадера ... которому мы желаем больших успехов", - написал Медина в Twitter.
En esta jornada electoral, el modelo democrático de la República Dominicana ha salido fortalecido. Extendemos por esta vía nuestra felicitación al nuevo presidente electo @LuisAbinader, con quien conversamos y augúramos el mayor de los éxitos. ¡Qué viva RD!— Danilo Medina (@DaniloMedina) July 6, 2020
По результатам обработки 20% бюллетеней, опубликованным в микроблоге избирательной комиссии в Twitter, Луис Абинадер от Современной революционной партии набирает 54,07%, Гонсало Кастильо из Доминиканской партии освобождения (партия президента Данило Медины) - 36,03%.
5 июля, 01:31Процедура выборов президента Доминиканы