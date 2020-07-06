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Доминиканский оппозиционер Абинадер заявил о победе на выборах президента
Кандидат от оппозиционной Современной революционной партии Луис Абинадер заявил о своей победе на выборах президента Доминиканской республики. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:27
луис абинадер
доминикана
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луис абинадер, доминикана, в мире

Доминиканский оппозиционер Абинадер заявил о победе на выборах президента

09:27 06.07.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаСанто-Доминго. Вид с фуникулера на бедные районы
Санто-Доминго. Вид с фуникулера на бедные районы
© РИА Новости / Мария Селиванова
Санто-Доминго. Вид с фуникулера на бедные районы. Архивное фото
САН-САЛЬВАДОР, 6 июл - РИА Новости. Кандидат от оппозиционной Современной революционной партии Луис Абинадер заявил о своей победе на выборах президента Доминиканской республики.
"Прогнозы указывают на то, что наша победа официально необратима", - заявил Абинадер, выступая перед тысячами сторонников, собравшихся отпраздновать его победу, которая положила конец 16 годам правления Доминиканской партии освобождения (партия президента Данило Медины).
Луис Абинадер
Вчера, 04:24
Оппозиционер Абинадер лидирует на выборах президента Доминиканы
Его соперник на выборах Гонсало Кастильо и нынешний президент Доминиканы Данило Медина поздравили Абинадера с победой, хотя Центризбирком пока официально не озвучил результаты.
"В этот день голосования демократическая модель Доминиканской республики стала крепче. Таким образом, мы поздравляем нового избранного президента Луиса Абинадера ... которому мы желаем больших успехов", - написал Медина в Twitter.
По результатам обработки 20% бюллетеней, опубликованным в микроблоге избирательной комиссии в Twitter, Луис Абинадер от Современной революционной партии набирает 54,07%, Гонсало Кастильо из Доминиканской партии освобождения (партия президента Данило Медины) - 36,03%.
Подсчет голосов на избирательном участке в Санто-Доминго во время президентских выборов
5 июля, 01:31
Процедура выборов президента Доминиканы
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Луис АбинадерДоминиканаВ мире
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