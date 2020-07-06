Доминиканский оппозиционер Абинадер заявил о победе на выборах президента

"Прогнозы указывают на то, что наша победа официально необратима", - заявил Абинадер, выступая перед тысячами сторонников, собравшихся отпраздновать его победу, которая положила конец 16 годам правления Доминиканской партии освобождения (партия президента Данило Медины).