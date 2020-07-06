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Звезда Бродвея Ник Кордеро умер от осложнений коронавируса в 41 год
Звезда Бродвея Ник Кордеро скончался в США в возрасте 41 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает газета Hill со ссылкой на жену актера. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:24
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353
60
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60
коронавирус covid-19, лос-анджелес, канада, сша

Звезда Бродвея Ник Кордеро умер от осложнений коронавируса в 41 год

09:24 06.07.2020
2099
© AP Photo / Invision/Brad BarketКанадский актер Ник Кордеро
Канадский актер Ник Кордеро
© AP Photo / Invision/Brad Barket
Канадский актер Ник Кордеро. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Звезда Бродвея Ник Кордеро скончался в США в возрасте 41 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает газета Hill со ссылкой на жену актера.
Сообщается, что актер скончался в воскресенье утром после длительной борьбы с осложнениями от COVID-19.
Режиссер Самвел Гаспаров
29 мая, 09:28Культура
Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса
В марте Кордеро был доставлен в больницу Лос-Анджелеса, где у него был диагностирован коронавирус. Вылечиться от коронавируса ему удалось только после того, как его ввели в медикаментозную кому. Однако вскоре после этого у Кордеро развились другие проблемы со здоровьем и врачи были вынуждены ампутировать ногу актера. В мае актер стал постепенно восстанавливаться, но его легкие перестали функционировать.
Кордеро родился в Канаде и стал известен благодаря нескольким ролям в представлениях на сцене бродвейских театров. В 2014 году актер был номинирован на премию "Тони" за роль в постановке "Пули над Бродвеем".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Лос-АнджелесКанадаСША
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