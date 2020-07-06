https://ria.ru/20200706/1573932489.html
Звезда Бродвея Ник Кордеро умер от осложнений коронавируса в 41 год
Звезда Бродвея Ник Кордеро скончался в США в возрасте 41 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает газета Hill со ссылкой на жену актера. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:24
2020-07-06T09:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
лос-анджелес
канада
сша
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https://ria.ru/20200529/1572155196.html
1
лос-анджелес
канада
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573932272_0:134:2802:1710_1400x0_80_0_0_8b97874d5f3fcd3512db131d3309a8ac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, лос-анджелес, канада, сша