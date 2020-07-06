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Южная Корея заявила о готовности содействовать диалогу США и КНДР
Власти Южной Кореи выразили готовность содействовать диалогу США и КНДР, несмотря на предупреждение Пхеньяна о том, что он не видит необходимости в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:23
цой сон хи
северная корея
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южная корея
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РИА Новости
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353
60
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цой сон хи, северная корея, дональд трамп, ким чен ын, южная корея, сша, в мире

Южная Корея заявила о готовности содействовать диалогу США и КНДР

09:23 06.07.2020
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© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ТОКИО, 6 июл - РИА Новости. Власти Южной Кореи выразили готовность содействовать диалогу США и КНДР, несмотря на предупреждение Пхеньяна о том, что он не видит необходимости в американо-северокорейских переговорах.
"Неизменной остается позиция правительства (Южной Кореи) в том, чтобы прилагать усилия для скорейшего проведения северокорейско-американского диалога, направленного на денуклеаризацию и построение прочного мира на Корейском полуострове", - приводит агентство Ренхап заявление представителя южнокорейского министерства по делам национального объединения.
Два дня назад Центральное телеграфное агентство Кореи передало из Пхеньяна заявление первого замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи о том, что у КНДР нет необходимости вести диалог с США, который используется американцами для решения внутриполитических задач.
С 2018 года состоялись три встречи на высшем уровне между лидерами КНДР и США - Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом, однако ни в денуклеаризации, ни в прекращении формального состояния войны между двумя странами никакого прогресса достигнуто не было. Это привело и к прекращению сотрудничества и контактов КНДР с Южной Кореей, которые должны были параллельно развиваться с налаживанием северокорейско-американских отношений.
Пхеньян
4 июля, 10:27
Переговоры с США бессмысленны, заявили в МИД КНДР
После Корейской войны 1950-1953 годов между воевавшими под флагом ООН войсками США с одной стороны и КНДР было подписано лишь соглашение о перемирии, а все последующие попытки Пхеньяна добиться договора о мире не увенчались успехом. Создание собственного ядерного оружия и баллистических ракет в Северной Корее не помогло решению проблемы, хотя Трамп и пообещал Ким Чен Ыну добиться прекращения состояния войны.
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Цой Сон ХиСеверная КореяДональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяСШАВ мире
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