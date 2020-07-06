Южная Корея заявила о готовности содействовать диалогу США и КНДР

"Неизменной остается позиция правительства (Южной Кореи) в том, чтобы прилагать усилия для скорейшего проведения северокорейско-американского диалога, направленного на денуклеаризацию и построение прочного мира на Корейском полуострове", - приводит агентство Ренхап заявление представителя южнокорейского министерства по делам национального объединения.