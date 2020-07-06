Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек

Стела на въезде в Горловку. Архивное фото

Стела на въезде в Горловку

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч абонентов остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Более 3 тысяч абонентов остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики выпустили 100 мин и снарядов различного калибра по окраинам и пригороду Горловки.

"В результате обстрела микрорайона Комсомолец в Горловке зафиксировано повреждение остекления здания насосной станции компании "Вода Донбасса" и линии трубопровода... Более 3 тысяч абонентов (остались - ред.) без водоснабжения", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Он заявил, что данная "провокация не осталась безнаказанной". По данным оборонного ведомства ДНР, среди украинских силовиков есть потери, также уничтожен автомобиль" Урал", подвозивший боеприпасы.