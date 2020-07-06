https://ria.ru/20200706/1573932218.html
В Алтайском крае зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19
Сто двадцать четыре новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, это самый высокий прирост с начала пандемии, сообщают в региональном... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:19
2020-07-06T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алтайский край
барнаул
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алтайский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край, барнаул
БАРНАУЛ, 6 июл - РИА Новости.
Сто двадцать четыре новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае
за сутки, это самый высокий прирост с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
"На 6 июля в Алтайском крае зарегистрировано 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул
– 48 человек, Рубцовск – 18, Михайловский район – 16, Новоалтайск – 12, Первомайский район – пять, Тальменский район – четыре, Залесовский район – три, Локтевский район – три, Бийск – три, Рубцовский район – два, Советский район – два, Славгород – два, Заринск, Алтайский, Волчихинский, Змеиногорский, Кулундинский, Павловский районы – по одному человеку", - говорится в сообщении.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4538 человек, в том числе 450 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных – 88, на аппарате ИВЛ - 25.
"За сутки скончалось четыре человека: один - от COVID-19, три - иные причины смерти. Всего за весь период скончалось 104 человека, в том числе 45 случаев от COVID-19, 56 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе", - уточняет оперштаб.
Всего выздоровело 3253 пациента (2930 взрослых и 323 ребенка). За прошедшие сутки из больниц выписали 35 человек (взрослые – 33, дети – 2).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.