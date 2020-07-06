В Алтайском крае зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4538 человек, в том числе 450 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных – 88, на аппарате ИВЛ - 25.

"За сутки скончалось четыре человека: один - от COVID-19, три - иные причины смерти. Всего за весь период скончалось 104 человека, в том числе 45 случаев от COVID-19, 56 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе", - уточняет оперштаб.