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СМИ: авиакомпанию для Дальнего Востока планируют создать на базе "Авроры"
Авиакомпанию для Дальнего Востока планируется создать на базе дочерней авиакомпании "Аэрофлота" - "Авроры", пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:17
дальний восток
аврора (авиакомпания)
sukhoi superjet
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
владимир путин
сахалинская область
александр нерадько
экономика
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дальний восток
сахалинская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150556/50/1505565039_0:311:3088:2048_1400x0_80_0_0_d23771c07a12754d31876623c329c516.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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дальний восток, аврора (авиакомпания), sukhoi superjet, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владимир путин, сахалинская область, александр нерадько, экономика

СМИ: авиакомпанию для Дальнего Востока планируют создать на базе "Авроры"

09:17 06.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкСамолет Bombardier Q400 авиакомпании "Аврора"
Самолет Bombardier Q400 авиакомпании Аврора
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Самолет Bombardier Q400 авиакомпании "Аврора". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиакомпанию для Дальнего Востока планируется создать на базе дочерней авиакомпании "Аэрофлота" - "Авроры", пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на дорожную карту Минтранса РФ.
Как рассказали изданию сотрудники двух авиакомпаний Дальневосточного федерального округа (ДФО) и подтвердили два федеральных чиновника, Минтранс в конце июня разослал другим министерствам, правительству Сахалинской области, "Аэрофлоту" и "Авроре" дорожную карту по созданию дальневосточной авиакомпании.
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Президент РФ Владимир Путин в январе поручил правительству проработать создание авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в ДФО и в труднодоступных районах страны. Глава Росавиации Александр Нерадько говорил, что авиакомпания может быть создана на базе действующего перевозчика. "Аэрофлот" предлагал для этого дочернюю "Аврору", но это может быть и новая компания.
Как следует из документа Минтранса, новую авиакомпанию не планируется создавать с нуля. Развивать перевозки с использованием бюджетных субсидий предполагается на базе "Авроры", крупнейшей авиакомпании в ДФО (на 51% принадлежит "Аэрофлоту", на 49% – Сахалинской области). Как пишет газета, "Аврора" по заданию правительства и совместно с региональными администрациями подготовила концепцию развития перевозок на Дальнем Востоке. Концепция завершена в июне и также разослана для ознакомления.
"Аврора" в концепции предполагает широко использовать среднемагистральные самолеты Airbus 320, также для проекта дополнительно потребуется пять SSJ100. Согласно концепции, будущая дальневосточная авиакомпания будет возить на SSJ100 по 800 тысяч человек в год, а на Airbus 320 - по 1,6 миллиона.
Два федеральных чиновника отметили, что документ пока не утвержден и подлежит обсуждению.
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Дальний ВостокАврора (авиакомпания)Sukhoi SuperjetАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Владимир ПутинСахалинская областьАлександр НерадькоЭкономика
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