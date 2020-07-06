СМИ: авиакомпанию для Дальнего Востока планируют создать на базе "Авроры"

Как следует из документа Минтранса, новую авиакомпанию не планируется создавать с нуля. Развивать перевозки с использованием бюджетных субсидий предполагается на базе "Авроры", крупнейшей авиакомпании в ДФО (на 51% принадлежит "Аэрофлоту", на 49% – Сахалинской области). Как пишет газета, "Аврора" по заданию правительства и совместно с региональными администрациями подготовила концепцию развития перевозок на Дальнем Востоке. Концепция завершена в июне и также разослана для ознакомления.