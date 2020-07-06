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Экс-полицейский прокомментировал преклонение колен правоохранителями
Преклонение колен полицейских вместе с протестующими вполне допустимо, если только это не выражение политической позиции, а просто солидарность с обществом,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:13
джордж флойд
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миннесота
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, миннесота, в мире

Экс-полицейский прокомментировал преклонение колен правоохранителями

09:13 06.07.2020
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© AP Photo / Matt RourkeСотрудники полиции и Национальной гвардии на коленях перед протестующими в Филадельфии, США
Сотрудники полиции и Национальной гвардии на коленях перед протестующими в Филадельфии, США
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники полиции и Национальной гвардии на коленях перед протестующими в Филадельфии, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости, Михаил Тургиев. Преклонение колен полицейских вместе с протестующими вполне допустимо, если только это не выражение политической позиции, а просто солидарность с обществом, считает экс-полицейский Радж Рэмнаранс из штата Миннесота.
Он проработал в полиции в разном качестве 25 лет.
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"Если я, например, на протесте, и там группа людей, которые все решают встать на колено. И если я работаю, и это не представляет проблемы, то при условии, что это не отражение чисто политических взглядов, а больше связано со стандартами общества, то, думаю, это позволительно", - сказал он.
По мнению Рэмнаранса, руководство полиции должно понимать, что подобные жесты могут быть демонстрацией солидарности с обществом, если они хотят, чтобы полицию воспринимали как его часть.
"Способность отличать политическое и идеологическое от социального или выражения поддержки – во что имеет значение", - добавил он.
В качестве хорошего примера выражения солидарности с обществом он привел ситуацию, когда полицейские начали танцевать вместе с протестующими, и  это закончилось совместными объятиями, а не противостоянием.
"Всякий раз, когда мы можем сделать такое, это на самом деле, приносит пользу. Это хорошее дело", - считает экс-полицейский.
Что касается установок, которые существуют в полиции по поводу таких жестов, то существует запрет на демонстрацию своих политических взглядов, сказал собеседник агентства. По его словам, это не должно влиять на выполнение офицером полиции своих прямых обязанностей по охране правопорядка.
"Мы должны быть здесь, чтобы с этической точки зрения поддерживать обеспечение порядка для всех. Это только для людей, с которыми мы соглашаемся, но и для людей, с которыми мы не согласны. Так что вот как я вижу эту разницу", - заключил он.
После смерти при задержании в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда по стране прокатилась волна протестов против расизма в полиции. Одним из знаков выражения солидарности в этом стало преклонение колена. Нередко протестующие призывали правоохранителей присоединиться к ним в этом, и иногда так и происходило, хотя в большинстве случаев полиция не следовала призывам толпы.
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