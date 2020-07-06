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У сотрудника детского лагеря в Свердловской области выявили коронавирус
Коронавирус обнаружен у одного из сотрудников детского загородного лагеря в городе Березовский Свердловской области, всех контактных детей вывезли для... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область

У сотрудника детского лагеря в Свердловской области выявили коронавирус

09:12 06.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у одного из сотрудников детского загородного лагеря в городе Березовский Свердловской области, всех контактных детей вывезли для проведения тестирования, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Накануне заезда детей в лагерь "Зарница" у всего персонала был взят иммуноферментный анализ на COVID-19, все результаты были отрицательными, что позволило дать старт смене, заявили в штабе. Тем не менее, дополнительно было решено провести дополнительное тестирование для гарантии эпидбезопасности.
"Мера оказалась действенной: в одном случае был получен положительный результат анализа. Сотрудник был немедленно изолирован. Информация о ситуации передана в Роспотребнадзор. По рекомендации санитарных врачей организован выезд контактных детей. Все они пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе, уточнив, что помещения, в которых находились заболевший и контактные, продезинфицированы.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 14 033 случая заболевания. Всего врачи вылечили 8342 пациента, 124 человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская область
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