У сотрудника детского лагеря в Свердловской области выявили коронавирус

Накануне заезда детей в лагерь "Зарница" у всего персонала был взят иммуноферментный анализ на COVID-19, все результаты были отрицательными, что позволило дать старт смене, заявили в штабе. Тем не менее, дополнительно было решено провести дополнительное тестирование для гарантии эпидбезопасности.