У сотрудника детского лагеря в Свердловской области выявили коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у одного из сотрудников детского загородного лагеря в городе Березовский Свердловской области, всех контактных детей вывезли для проведения тестирования, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Накануне заезда детей в лагерь "Зарница" у всего персонала был взят иммуноферментный анализ на COVID-19, все результаты были отрицательными, что позволило дать старт смене, заявили в штабе. Тем не менее, дополнительно было решено провести дополнительное тестирование для гарантии эпидбезопасности.
"Мера оказалась действенной: в одном случае был получен положительный результат анализа. Сотрудник был немедленно изолирован. Информация о ситуации передана в Роспотребнадзор. По рекомендации санитарных врачей организован выезд контактных детей. Все они пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе, уточнив, что помещения, в которых находились заболевший и контактные, продезинфицированы.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 14 033 случая заболевания. Всего врачи вылечили 8342 пациента, 124 человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.