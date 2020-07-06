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https://ria.ru/20200706/1573931878.html
Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19
Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
бразилия
индия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573929610.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
Необходимо еще учитывать, что в Индии охват населения тестированием гораздо ниже чем в России (Россия по этому показателю лидирует в мире). Реальное число зараженных в Индии сложно представить.
11
Судя по тому, какая там ситуация с доступностью медицины и количество населения, на самом деле заболевших может быть даже больше, чем в США.
11
4
бразилия
индия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, бразилия, индия, сша, в мире

Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19

09:12 06.07.2020 (обновлено: 17:09 06.07.2020)
12839
© REUTERS / Francis MascarenhasМедицинский работник измеряет температуру и пульс женщины в Мумбаи
Медицинский работник измеряет температуру и пульс женщины в Мумбаи
© REUTERS / Francis Mascarenhas
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
По данным Министерства здравоохранения страны, общее число инфицированных достигло 697 413 человек. Больше случаев зафиксировано только в США и Бразилии.
Медицинский работник в защитном костюме идет по улице в Мумбаи, Индия
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Прежде третье место в мире занимала Россия. По состоянию на 5 июля в стране зарегистрировали 681 251 случай.
Как пишут местные СМИ, три дня подряд в Индии фиксировалось свыше 20 тысяч новых заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявили более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗБразилияИндияСШАВ мире
Популярные комментарии
Необходимо еще учитывать, что в Индии охват населения тестированием гораздо ниже чем в России (Россия по этому показателю лидирует в мире). Реальное число зараженных в Индии сложно представить.
6 июля, 12:26
Борис Б.
810002
Судя по тому, какая там ситуация с доступностью медицины и количество населения, на самом деле заболевших может быть даже больше, чем в США.
6 июля, 13:05
Альберт Хромов
900101
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