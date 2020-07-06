https://ria.ru/20200706/1573931878.html
Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19
Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:12
2020-07-06T17:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
бразилия
индия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573929610.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
Борис Б.
Необходимо еще учитывать, что в Индии охват населения тестированием гораздо ниже чем в России (Россия по этому показателю лидирует в мире). Реальное число зараженных в Индии сложно представить.
11
Альберт Хромов
Судя по тому, какая там ситуация с доступностью медицины и количество населения, на самом деле заболевших может быть даже больше, чем в США.
11
4
бразилия
индия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, бразилия, индия, сша, в мире